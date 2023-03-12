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Настоящяя вкуснятина: самый простой рецепт пышных булочек с вишнями

Как приготовить пышные булочки (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Булочки с вишнями для многих ассоциируются с детством. Чтобы эта выпечка действительно получилась вкусной, следует ее готовить по проверенному рецепту и следовать советам профессионалов.

Простым рецептом булочек с вишней поделилась кулинарная блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Рецепт булочек с вишнями

"Пышные круассаны с вишнями из лучшего дрожжевого теста. Готовые булочки получаются очень вкусные, пышные, и будто настоящие круассаны", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 12 булочек:

  • 350 г муки
  • 50 мл воды
  • 100 мл молока
  • 1 яйцо
  • 7 г сухих дрожжей
  • 40 г сахара
  • 5 г соли
  • 1 пачка ванильного сахара
  • 50 г мягкого сливочного масла

Начинка:

  • 200 г вишен
  • 50 г сахара
  • 15 г крахмала
  • 50-70 мл воды
  • желток для смазывания

Как приготовить

Начинку приготовьте заранее, соедините все ингредиенты, кипятите 1 мин, помешивая и полностью охладите.

Отдельно соедините все сухие ингредиенты и влажные (муку обязательно просейте). Соедините их вместе, оставьте на 15 мин.

Добавьте в тесто мягкое масло и вымешайте до гладкости в течение 10 мин. Оставьте подходить на 1 час.

Разделите тесто на 12 равных частей, каждый кусочек сформуйте в шарик. Поверхность присыпьте мукой. Каждый шарик теста вытяните в каплю и сформируйте булочки как на видео. Внутрь положите вишневую начинку/шоколадную пасту или начинку по вашему вкусу.

Булочки оставьте подходить на 1 час.

Перед выпеканием смажьте желтком, смешанным с водой 1:2. Выпекайте при 170 градусах 25 минут. Готовые булочки сразу смажьте растопленным маслом.

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