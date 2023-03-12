Настоящяя вкуснятина: самый простой рецепт пышных булочек с вишнями

Рецепт булочек с вишнями

"Пышные круассаны с вишнями из лучшего дрожжевого теста. Готовые булочки получаются очень вкусные, пышные, и будто настоящие круассаны", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 12 булочек:

350 г муки

50 мл воды

100 мл молока

1 яйцо

7 г сухих дрожжей

40 г сахара

5 г соли

1 пачка ванильного сахара

50 г мягкого сливочного масла

Начинка:

200 г вишен

50 г сахара

15 г крахмала

50-70 мл воды

желток для смазывания

Как приготовить

Начинку приготовьте заранее, соедините все ингредиенты, кипятите 1 мин, помешивая и полностью охладите.

Отдельно соедините все сухие ингредиенты и влажные (муку обязательно просейте). Соедините их вместе, оставьте на 15 мин.

Добавьте в тесто мягкое масло и вымешайте до гладкости в течение 10 мин. Оставьте подходить на 1 час.

Разделите тесто на 12 равных частей, каждый кусочек сформуйте в шарик. Поверхность присыпьте мукой. Каждый шарик теста вытяните в каплю и сформируйте булочки как на видео. Внутрь положите вишневую начинку/шоколадную пасту или начинку по вашему вкусу.

Булочки оставьте подходить на 1 час.

Перед выпеканием смажьте желтком, смешанным с водой 1:2. Выпекайте при 170 градусах 25 минут. Готовые булочки сразу смажьте растопленным маслом.