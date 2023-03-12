Справжня смакота: найпростіший рецепт пухких булочок із вишнями

Рецепт булочок із вишнями

"Пухкі круасани з вишнями із найкращого дріжджового тіста. Готові булочки виходять дуже смачні, пухкі, і ніби справжні круасани", - каже кулінар.

Інгредієнти на 12 булочок:

350 г борошна

50 мл води

100 мл молока

1 яйце

7 г сухих дріжджів

40 г цукру

5 г солі

1 пачка ванільного цукру

50 г м’якого масла

Начинка:

200 г вишень

50 г цукру

15 г крохмалю

50-70 мл води

жовток для змазування

Як приготувати

Начинку приготуйте заздалегідь, об‘єднайте всі інгредієнти, кип‘ятіть 1 хв, помішуючи і повністю охолодіть.

Окремо з‘єднайте всі сухі інгредієнти і вологі (борошно обов’язково просійте). З‘єднайте їх разом, залиште на 15 хв.

Додайте до тіста м‘яке масло і вимішайте до гладкості протягом 10 хв. Залиште підходити на 1 годину.

Поділіть тісто на 12 рівних частин, кожен шматочок сформуйте в кульку. Поверхню присипте борошном. Кожну кульку тіста витягніть у краплю і сформуйте булочки як на відео. Всередину покладіть вишневу начинку/шоколадну пасту чи начинку на ваш смак.

Булочки залиште підходити на 1 годину.

Перед випіканням змажте жовтком, змішаним з водою 1:2. Випікайте при 170 градусах 25 хвилин. Готові булочки відразу змажте розтопленим маслом.