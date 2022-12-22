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Готовим рождественскую паляницю. Клопотенко представил рецепт идеальной выпечки

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Четверг 22 декабря 2022 10:58
Готовим рождественскую паляницю. Клопотенко представил рецепт идеальной выпечки Фото: Клопотенко дал рецепт паляныци (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Евгений Клопотенко предложил украинцам спечь свой вариант рождественского хлеба, а именно праздничной паляници с орехами и сухофруктами.

Рецептом известный кулинар поделился на своей странице в Instagram.

Как готовить рождественскую паляницю

"Дорогие украинцы, я придумал нам прекрасное. Это рождественская паляниця. Уже на этом моменте нужно делать репост, чтобы о ней узнали все. Потому что мне хотелось, чтобы на Рождество было что-то для всей нашей нации, имеющей смысл и дающее ощущение силы. Это должно быть из теста, потому что это и есть о создании тепла и любви", - описал рецепт выпечки Евгений.

Ингредиенты:

  • 500 граммов муки
  • 10 граммов разрыхлителя
  • 200 граммов сухофруктов из узвара (в блендере перебить в пюре)
  • 250 мл кефира
  • орехи
  • 2 яйца
  • 3 ст. ложки сахара

Пошаговый рецепт приготовления

В 500г муки добавить немного соли, 10г разрыхлителя, 200г сухофруктов из узвара (надо перебить в блендере до состояния пюре), 250мл кефира, орехи и 2 яйца, взбитых с 3ст.л сахара.

Затем вымесите тесто, раскатайте его в прямоугольник и сверните сначала вдоль, а затем поперек. Переложите в форму и пеките 40-45 минут при 180 градусах. Когда остынет – присыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Напомним, что Клопотенко показал, как готовить бомбезный Оливье.

А ранее кулинар поделился рецептом галушек с тыквой.

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рецепт Євгеній Клопотенко