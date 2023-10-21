"Настоящая редкость": в Британии обнаружили кота с двумя носами (фото)

В Великобритании благотворительная организация, которая занимается бездомными животными, спасла уникального котенка с двумя носами. Его назвали "единственным в своем роде".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Standart.
Раньше считалось, что у животного просто один большой нос. Уникальную особенность заметили при осмотре у ветеринара.
Дворняжка с раздвоенной мордашкой в центре Cats Protection в Уоррингтоне привлекла внимание и получила прозвище "Нэни Макфи" из-за своего сходства с персонажем одноименного фильма с характерной формой носа.
Сотрудники центра выразили свое удивление, обозначив два носа кошачьего как чрезвычайно редкую находку.
Ветеринарный врач приюта Фиона Брокбанк сказала, что впервые в их практике видят кота с двумя носами.
"Это настоящая редкость, и, к счастью, это не доставляет ей никаких проблем", - сказала она.
Также она добавила, что другие врожденные пороки развития у кошачьих, таких как заячья губа и волчья пасть, могут быть либо унаследованы, либо возникнуть вследствие внутриутробного развития.
Ветеринары рассказали, что Нэнни Макфи перед переездом стерилизуют, поэтому какие-либо опасения по поводу наследственных проблем отпадут.
Известно, что кошку отвезли в Центр усыновления Уоррингтона, чтобы подыскать ей новый дом. Предыдущие владельцы больше не могли о ней заботиться из-за плохого самочувствия и финансовых обстоятельств.
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