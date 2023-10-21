"Настоящая редкость": в Британии обнаружили кота с двумя носами (фото)

Чем уникально животное

Раньше считалось, что у животного просто один большой нос. Уникальную особенность заметили при осмотре у ветеринара.

Дворняжка с раздвоенной мордашкой в центре Cats Protection в Уоррингтоне привлекла внимание и получила прозвище "Нэни Макфи" из-за своего сходства с персонажем одноименного фильма с характерной формой носа.

Сотрудники центра выразили свое удивление, обозначив два носа кошачьего как чрезвычайно редкую находку.

Ветеринарный врач приюта Фиона Брокбанк сказала, что впервые в их практике видят кота с двумя носами.

"Это настоящая редкость, и, к счастью, это не доставляет ей никаких проблем", - сказала она.

Также она добавила, что другие врожденные пороки развития у кошачьих, таких как заячья губа и волчья пасть, могут быть либо унаследованы, либо возникнуть вследствие внутриутробного развития.

Кот с двумя носами (фото: standard.co.uk)

Что известно о владельцах животного

Ветеринары рассказали, что Нэнни Макфи перед переездом стерилизуют, поэтому какие-либо опасения по поводу наследственных проблем отпадут.

Известно, что кошку отвезли в Центр усыновления Уоррингтона, чтобы подыскать ей новый дом. Предыдущие владельцы больше не могли о ней заботиться из-за плохого самочувствия и финансовых обстоятельств.