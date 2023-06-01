Как кошки выбирают с кем спать, и что хотят этим "сказать" на самом деле

Кошки всегда отличались чудаковатым поведением, из-за чего им приписывают то инопланетное происхождение, то мистические способности. В частности, это касается и того, как животные выбирают, с кем им спать.

Как объяснить, когда кошка выбирает вас или другого члена семьи как партнера для сна - в материале Styler далее.

Может ли это означать, что кошка чувствует беду?

Исследователи считают, что большинство людей переоценивают некоторые способности домашних животных.

По крайней мере, что касается выбора места для ночного отдыха, то здесь все очень просто. И не стоит видеть здесь какую-нибудь мистику.

На самом деле кошки выбирают, с кем спать, руководствуясь инстинктами и личными предпочтениями.

Они могут предпочесть спать с людьми или животными, чувствуя привлекательный для них запах или энергетику.

Можете ли вы повлиять на то, с кем будет спать кошка

Как бы то ни было, не только люди отвечают за решение, которое примет кошка.

Животные часто могут выбирать место для сна, которое им нравится. Это может быть мягкая поверхность или теплое место.

Нередко кошки ложатся спать с тем, кого считают своим хозяином, или с кормящим их и заботящимся о них, тем самым показывая человеку свою особую симпатию и привязанность.

Помните, что пушистик не станет лежать на том, кого он не любит.

Народные приметы

Как бы то ни было, существуют и народные приметы для объяснения такого поведения животных.

Самая известная примета о кошках говорит: "Где кот спит, там и болит". Это заметили люди, которым кот якобы помог справиться с болезнями.