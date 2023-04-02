Настоящая любовь или болезненная зависимость? Психолог объяснила, как различить эти чувства

Как отличить любовь от зависимости

Любовь - это когда есть желание духовного роста и для себя, и для партнера. А вот при зависимости завышенные потребности и ненасытность воспринимаются как доказательство любви.

Когда есть любовь, каждый из партнеров воспринимается как отдельная целостная личность. А когда есть зависимость, то удовлетворяются потребности только одного партнера. Второй отказывается от себя настоящего.

При любви есть доверие и открытость. А при зависимости - ревность, попытка управлять другим партнером как собственностью. Есть страх конкуренции, партнер бережет свое "сокровище".

Когда у пары есть любовь, то у каждого могут быть свои интересы и друзья. В зависимых отношениях есть тотальная вовлеченность. Старые друзья вычеркнуты из жизни, равно как и старые интересы.

Также в отношениях, построенных на любви, есть стремление к собственному развитию, уверенность в собственной ценности. Когда есть зависимость, то все мысли человека заняты поведением партнера, есть острая потребность в его оценке.

Любовь - это когда партнерам хорошо и вместе, и отдельно друг от друга. При зависимости разлука невыносима. Во время конфликта один из партнеров еще сильнее цепляется другого.

Как долго живет любовь

Есть утверждение, что любовь живет 3 года, но Денькович не соглашается с таким утверждением.

"3 года - это тестовый период для пары, после которого становится понятно: идем дальше или разбегаемся навстречу новым приключениям. До 3 лет продолжается влюбленность и страсть. И только потом оно перерастает в осознанные и глубокие чувства или угасает", - говорит психолог.

Денькович отмечает, что идеальных отношений не бывает. Каждая пара проходит определенные этапы. Очень многое зависит от готовности партнеров совместно работать над отношениями, от общих целей и видения будущего, сопереживания.