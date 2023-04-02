Справжня любов чи хвороблива залежність? Психолог пояснила, як розрізнити ці відчуття

Як розрізнити любов від залежності

Любов - це коли є бажання духовного росту і для себе, і для партнера. А от при залежності завищені потреби і ненаситність сприймаються як доказ любові.

Коли є любов, то кожен із партнерів сприймається як окрема цілісна особистість. А коли є залежність, то задовольняються потреби тільки одного з партнерів. Другий відмовляється від себе справжнього.

При любові є довіра і відкритість. А при залежності - ревнощі, намагання управляти іншим партнером як власністю. Є страх конкуренції, партнер береже свій "скарб".

Коли у пари є любов, то у кожного можуть бути свої інтереси й друзі. У залежних стосунках є тотальна залученість. Старі друзі викреслені із життя, так само як і старі інтереси.

Також у стосунках, що побудовані на любові є прагнення до власного розвитку, впевненість у власній цінності. Коли є залежність, то всі думки людини зайняті поведінкою партнера, є гостра потреба у його оцінці.

Любов - це коли партнерам добре і разом, і окремо одне від одного. При залежності розлука нестерпна. Під час конфлікту один із партнерів ще сильніше чіпляється за іншого.

Як довго живе любов

Є твердження, що кохання живе 3 роки, але Денькович не погоджується із таким твердженням.

"3 роки - це тестовий період для пари, після якого стає зрозуміло: йдемо далі чи розбігаємося назустріч новим пригодам. До 3 років триває закоханість та пристрасть. І тільки потім це переростає в усвідомлені та глибокі почуття або згасає", - каже психолог.

Денькович наголошує, що відносин ідеальних не буває. Кожна пара проходить певні етапи. Дуже багато залежить від готовності партнерів спільно працювати над відносинами, від спільних цілей і бачення майбутнього, співпереживання.