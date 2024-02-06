Настоящий фэн-шуй. Где нужно ставить денежное дерево, чтобы привлечь богатство

Имеете дома денежное дерево и не знаете, куда лучше его поставить и как ухаживать? Все не так сложно, как может показаться на первый взгляд, ведь это растение - неприхотливое и "удобное" для каждого. А еще некоторые верят, что оно способно притягивать богатство.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как найти лучшее место для денежного дерева, что нужно знать об уходе за ним и действительно ли это растение способствует благополучию в доме.

Что "любит" денежное дерево

Денежное дерево (толстянка или красула) - одно из самых неприхотливых растений-суккулентов, славящихся своей выносливостью.

Оно хорошо воспринимает и тепло, и прохладу. Неплохо чувствует себя и в тени, но больше любит яркое освещение.

Самой благоприятной температурой для роста денежного дерева считают 22-28 градусов по Цельсию весной и летом, или 9-15 градусов по Цельсию в холодное время года.

Не советуют размещать это растение вблизи отопительных батарей или обогревательных приборов, иначе могут опадать листья или побеги.

Полезно также давать растению доступ к свежему воздуху (ему нравятся и регулярные проветривания). Когда на улице тепло, можно даже выносить аго на улицу.

Полив денежного дерева имеет свои особенности - крайне нежелательно, чтобы земля была слишком влажной (тогда у растения могут возникнуть грибковые заболевания или же в земле начнутся процессы гниения).

В теплое время года толстянку нужно поливать не чаще двух раз в неделю. Зимой частоту полива можно сокращать вдвое.

Кроме того, очень важно вовремя обрезать денежное дерево - чтобы оно не сломалось под тяжестью веток и побегов.

Денежное дерево трудно спутать с другим растением (иллюстративное фото: flickr.com)

"Магические" свойства денежного дерева

Некоторые верят в "магические" свойства денежного дерева, особенно если оно зацветает (что является редкостью, поскольку цветет это растение не раньше, чем через 5-10 лет жизни и при условии надлежащего ухода - освещения и полива).

Согласно народным поверьям, денежное дерево:

способно улучшить благосостояние и благополучие семьи - приманить деньги и обеспечить достаток

является "индикатором" здоровья людей, рядом с которыми растет - впитывает в себя негативную энергию нездорового организма и начинает чахнуть, а после выздоровления человека возвращает свой здоровый вид

В то же время это растение широко используется в народной медицине - для лечения воспалительных заболеваний, порезов, ожогов, ушибов, а также некоторых заболеваний внутренних органов.

Специалисты отмечают, что лечебные свойства денежного дерева во многом схожи с другим лекарственным растением - каланхоэ (обладает противовирусными, противовоспалительными и бактерицидными свойствами).

В заключение следует отметить, что в листьях денежного дерева содержится мышьяк (один из сильнейших натуральных ядов), поэтому его внутреннее применение может вызвать понос, рвоту и даже потерю сознания.

Лучшее место для денежного дерева

Если верить древнему китайскому мистическому учению о гармонии человека и Вселенной - фэн-шуй - денежное дерево начинает "работать", если разместить его:

в восточной части дома

у яркого источника света

под лампой с красным абажуром (или рядом с другими предметами красного цвета)

Некоторые советуют также обвязать растение красной лентой и положить возле его горшка (или закопать в грунт) специальные китайские монетки "на удачу".