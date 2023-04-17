Пирог "Бедный студент": готовится почти из ничего, но как вкусно!
Как приготовить быстрый пирог "Бедный студент" (скриншот)
Если в холодильнике пусто, но хочется вкусненького к чаю, обязательно приготовьте пирог "Бедный студент". Минут десять на замешивание, еще 45 на выпекание и можно заваривать чай.
Рецептом поделилась кулинар Ирина Савка на канале YouTube.
Составляющие:
- мука - 250 г
- сахар - 150 г
- сода - 1 ч. л.
- молоко - 200 мл
- масло - 1 ст. л.
- яйца - 1 шт.
- мед (или варенье) - 3 ст. л.
Пошаговое приготовление
Смешайте в миске муку, сахар, соду.
Постепенно добавляйте жидкие составляющие. Влейте масло, молоко, добавьте яйцо и добавьте мед или варенье. При желании можно добавить орехи или сухофрукты.
Перемешайте венчиком до однородности.
Смажьте форму маслом, посыпьте мукой или сухарями. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение около 45 минут.
Наш пирог готов!
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