Пирог "Бедный студент": готовится почти из ничего, но как вкусно!

Если в холодильнике пусто, но хочется вкусненького к чаю, обязательно приготовьте пирог "Бедный студент". Минут десять на замешивание, еще 45 на выпекание и можно заваривать чай.

Рецептом поделилась кулинар Ирина Савка на канале YouTube.