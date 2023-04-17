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Пирог "Бедный студент": готовится почти из ничего, но как вкусно!

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Понедельник 17 апреля 2023 08:30
Пирог "Бедный студент": готовится почти из ничего, но как вкусно! Как приготовить быстрый пирог "Бедный студент" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Если в холодильнике пусто, но хочется вкусненького к чаю, обязательно приготовьте пирог "Бедный студент". Минут десять на замешивание, еще 45 на выпекание и можно заваривать чай.

Рецептом поделилась кулинар Ирина Савка на канале YouTube.

Составляющие:

  • мука - 250 г
  • сахар - 150 г
  • сода - 1 ч. л.
  • молоко - 200 мл
  • масло - 1 ст. л.
  • яйца - 1 шт.
  • мед (или варенье) - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Смешайте в миске муку, сахар, соду.

Постепенно добавляйте жидкие составляющие. Влейте масло, молоко, добавьте яйцо и добавьте мед или варенье. При желании можно добавить орехи или сухофрукты.

Перемешайте венчиком до однородности.

Смажьте форму маслом, посыпьте мукой или сухарями. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение около 45 минут.

Наш пирог готов!

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