На Рождество машинист поезда выпрыгнул из поезда на скорости 400 км/час: что произошло с пассажирами

Недалеко от города Бордо во Франции в Рождество произошла просто невероятная история. Во время путешествия машинист высокоскоростного пассажирского поезда выпрыгнул из кабины на скорости 286 миль/ч (более 400 км/ч).

Что случилось с пассажирами, почему машинист поезда так поступил и удалось ли остановить поезд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Детали инцидента

Невероятное рождественское происшествие произошло 25 декабря на высокоскоростном поезде TGV, который следовал из Парижа в Бордо.

Поезд развивал скорость 286 миль/ч (460 км/ч), когда машинист неожиданно покинул свое рабочее место и выпрыгнул из кабины. Вероятно, он покончил с собой.

Причины такого поступка пока остаются неизвестными. В компании рассказали, что машинисту было 52 года и он имел определенные "личные проблемы".

Благодаря современным технологиям безопасности поезд немедленно активировал систему аварийного торможения, когда система зафиксировала отсутствие машиниста. Это позволило избежать столкновения, и поезд постепенно остановился через несколько минут после инцидента.

Автоматическая остановка спасла более 400 пассажиров и система остановила поезд буквально через минуту после того, как машинист покинул свое место. Подобный случай произошел впервые в истории скоростной железной дороги.

"Чрезвычайно редкая ситуация, если не сказать беспрецедентная. Я никогда такого не видел за свою карьеру", - отметил бывший сотрудник компании.

Уже известно, что 52-летний Бруно погиб. Среди железнодорожников Сент-Этьена он был известным - его любили и уважали, в компании он работал с 1997 года.

Рождество в поле

Сотни пассажиров, которые направлялись на празднование Рождества к своим родным, были вынуждены оставить поезд и ждать помощи прямо посреди французских полей. Ожидание длилось несколько часов, пока не была обеспечена безопасная эвакуация пассажиров и восстановлено движение на железнодорожной линии.

"Это было худшее Рождество в моей жизни. Мы стояли в поле, а вокруг была сплошная темнота", - рассказала одна из пассажирок.

Полиция Бордо и представители SNCF (Национальной железнодорожной компании Франции) расследуют причины этого случая. Известно, что машинист имел многолетний опыт работы и не фигурировал в дисциплинарных делах.

Представители SNCF отмечают, что поезда TGV оборудованы современными системами безопасности, которые позволяют избежать катастроф даже при таких обстоятельствах.

В SNCF выразили благодарность системам автоматизации, которые предотвратили катастрофу. Компания также пообещала компенсировать пассажирам все неудобства, связанные с задержкой и неприятными обстоятельствами путешествия.