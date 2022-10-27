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"Родным сказали, что я погибла": во Львове спасли жизнь женщине из Бахмута

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Львов, Четверг 27 октября 2022 17:01
"Родным сказали, что я погибла": во Львове спасли жизнь женщине из Бахмута Медики Львова спасли ногу женщине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи спасли левую ногу 66-летней женщине из Бахмута, правую она потеряла во время вражеских обстрелов российских военных.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

По словам 66-летней Ирины Пономаренко, под обстрел она попала в начале сентября. В частности, когда звуки стрельбы немного стихли, то женщина решилась выйти в магазин за продуктами, но в это время к ее ногам упал снаряд.

Медики говорят, что в результате взрыва правая нога Ирины была почти оторвана, а левая изуродована осколками.

Сообщается, что оказавшийся рядом местный медик оказал пострадавшей первую помощь, перевязал раны и отвез в больницу.

"Впервые после травмы в сознание Ирина пришла только через неделю. В больнице Днепра ей ампутировали правую ногу и стабилизировали состояние. Затем - дорога во Львов", - говорится в сообщении.

&quot;Родным сказали, что я погибла&quot;: во Львове спасли жизнь женщине из БахмутаВо Львове медики спасли ногу 66-летней женщине (скрин)

Врачи отметили, что женщину доставили в Национальный реабилитационный Центр Несокрушимые. Хирурги и ортопеды-травматологи успешно выполнили многочасовую реконструктивную операцию: укоротили разбитую конечность, убрали мертвые ткани, закрыли раны мышечным лоскутом и произвели пересадку кожи.

"Родным сказали, что я погибла. Просто меня перепутали с другой женщиной. А я боялась, что не выжили они", - вспоминает Ирина.

Сейчас женщина начинает процесс реабилитации. Он будет длинным, но кость на левой ноге должна срастится. Параллельно женщину готовят к протезированию в Центре Несокрушимые.

&quot;Родным сказали, что я погибла&quot;: во Львове спасли жизнь женщине из Бахмута

Во Львове медики спасли ногу 66-летней женщине (скрин)

Ранее мы сообщали, что во Львове медики спасают братьев, потерявших родителей и получивших тяжелые травмы.

Также львовские врачи чудом спасли парню руку. Медики говорят, что впервые работали со столь сложной травмой.

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