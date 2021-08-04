Довідка про відсутність судимості: як отримати онлайн (покрокова інструкція)

Довідка про відсутність судимості може знадобитися під час оформлення на роботу, для оформлення візи для виїзду за кордон, для встановлення опіки й усиновлення, оформлення або поновлення документів тощо. Одним словом, багато хто з нас стикався з тим, що потрібно оформляти такий "папірець".

Раніше потрібно було бігати по різноманітним інстанціям, але зараз отримати довідку про несудимість можна онлайн всього за кілька хвилин. Як це зробити - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як оформити довідку про несудимість онлайн

Для початку варто зайти на сайт Головного сервісного центру МВС за посиланням і зареєструватися через ЕЦП або Bank ID (при замовленні через Bank ID отримати довідку можна лише в паперовому варіанті).

Далі потрібно буде заповнити електронну форму й вказати, у якому територіальному сервісному центрі МВС зручно забрати готову довідку (в паперовому вигляді документ можна отримати лише в тому ТСЦ, який вказаний в замовленні, позачергово, при цьому адміністратору надається паспорт і його копія).

Далі протягом 30 днів ви отримаєте повідомлення про готовність документу (перевірити статус готовності довідки можна у особистому кабінеті).

Оформлення довідки про несудимість (hsc.gov.ua)

Якщо вам потрібен лише електронний варіант, то потрібно обрати відповідний пункт у полі "Спосіб отримання довідки". Документ надійде на вказану у формі заповнення електронну адресу.

Електронний варіант довідки можуть використовувати, наприклад, учасники тендерних закупівель. Також замовник може скористатися електронною довідкою за згодою установи, до якої вона подається.

Оформлення довідки про несудимість у електронному виді (hsc.gov.ua)

При замовленні довідки онлайн рекомендується зберегти її номер. Це дозволить вам самостійно перевіряти статус її готовності.

Щоб перевірити дійсність довідки про судимість, потрібно перейти за посиланням, ввести номер довідки і дату народження.

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