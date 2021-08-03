Кияни можуть оплатити комуналку, не виходячи з дому: детальна інструкція
Кияни, а також жителі сіл Петропавлівська Борщагівка, Святопетрівське, Коцюбинське та інших можуть замовити електронний рахунок для оплати житлово-комунальних послуг, не виходячи з дому.
Як це зробити, і чому це зручно - розповіли в прес-службі Центру комунального сервісу.
Що потрібно зробити для отримання електронних рахунків
Щоб отримувати електронні рахунки на e-mail, потрібно насамперед оформити відповідну заявку на сайті ЦКС за посиланням.
Там зокрема потрібно:
- вказати ПІБ,
- номер телефону,
- електронну пошту,
- вибрати адресу, за якою буде надходити електронний рахунок.
Ось так виглядає форма
Після того, як фахівці Центру перевірять дані, надійде додаткова інструкція, згідно з якою потрібно буде здійснити остаточну реєстрацію.
Далі електронні рахунки будуть надходити щомісяця.
Як оплачувати комуналку без комісії?
Розрахуватися без комісії можна "карткою киянина".
Оплата послуг будь-якою іншою банківською карткою, зазначають у ЦКС, здійснюється з урахуванням витрат на забезпечення переказу коштів.
Також відзначимо, що оперативну консультацію при реєстрації та оплаті можна отримати за допомогою онлайн-сервісу "Питання до фахівця".
Нагадаємо, що українці вже почали отримувати нові "платіжки" зі штрафами.
Раніше НБУ дав прогноз того, як зростатимуть тарифи на електроенергію, газ та комуналку.