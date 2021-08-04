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Справка об отсутствии судимости: как получить онлайн (пошаговая инструкция)

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Среда 04 августа 2021 12:01
Справка об отсутствии судимости: как получить онлайн (пошаговая инструкция) Справку о несудимости можно получить, не выходя из дома (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Справка об отсутствии судимости может потребоваться при оформлении на работу, для оформления визы для выезда за границу, для установления опеки и усыновления, оформления или обновления документов и тому подобное. Одним словом, многие из нас сталкивались с тем, что нужно оформлять такую "бумажку".

Раньше нужно было бегать по различным инстанциям, но сейчас получить справку о несудимости можно онлайн всего за несколько минут. Как это сделать - читайте в нашем материале ниже.

Как оформить справку о несудимости онлайн

Для начала стоит зайти на сайт Главного сервисного центра МВД по ссылке и зарегистрироваться через ЭЦП или Bank ID (при заказе через Bank ID получить справку можно лишь в бумажном варианте).

Далее нужно будет заполнить электронную форму и указать, в каком территориальном сервисном центре МВД удобно забрать готовую справку (в бумажном виде документ можно получить лишь в том ТСЦ, который указан в заказе, вне очереди, при этом администратору предоставляется паспорт и его копия).

Далее в течение 30 дней вы получите уведомление о готовности документа (проверить статус готовности справки можно в личном кабинете).

Справка об отсутствии судимости: как получить онлайн (пошаговая инструкция)

Оформление справки о несудимости (hsc.gov.ua)

Если вам нужен только электронный вариант, то нужно выбрать соответствующий пункт в поле "Способ получения справки". Документ поступит на указанный в форме заполнения электронный адрес.

Электронный вариант справки могут использовать например, участники тендерных закупок. Также заказчик может воспользоваться электронной справкой с согласия учреждения, в которое она подается.

Справка об отсутствии судимости: как получить онлайн (пошаговая инструкция)

Оформление справки о несудимости в электронном виде (hsc.gov.ua)

При заказе справки онлайн рекомендуется сохранить ее номер. Это позволит вам самостоятельно проверять статус ее готовности.

Чтобы проверить действительность справки о судимости, нужно перейти по ссылке, ввести номер справки и дату рождения.

Интересно знать

  • Получить справку об отсутствии судимости может физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, которое имеет право на получение с персонально-справочного учета сведений о себе.
  • Существует два вида справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии/наличии судимости или ограничений - так называемые "сокращенная" и "полная". "Сокращенная" справка будет включать сведения об отсутствии/наличии судимости, "полная" - сведения о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии/наличии судимости или ограничений, предусмотренных КпЗУ.

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