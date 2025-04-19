Как сделать удобной маленькую ванную комнату: советы "последнего шанса"

Маленькая ванная может стать очень удобной, если правильно подойти к ее оформлению и планировке. Хотя размер помещения и имеет значение, важнее потребности и привычки жильцов.

Объедините ванную и туалет

Один из самых простых и эффективных способов увеличить площадь маленького санузла - это объединить ванную и туалет. Так вы сможете избавиться от лишней перегородки, которая ограничивает пространство, а также освободить место для других элементов интерьера. Например, на месте двери может появиться шкаф для ванных принадлежностей или стиральная машина.

Объединение этих двух помещений не требует специальных разрешений, если не меняются общие границы помещения. Однако нужно обязательно зафиксировать это в техническом паспорте, чтобы избежать проблем при продаже квартиры.

Выбирайте ванну с умом

При выборе ванны важно обращать внимание не только на ее внешние размеры, но и на форму чаши. Многие модели имеют большую внешнюю часть, но небольшую внутреннюю, что является не лучшим вариантом для маленькой ванны.

Также стоит избегать установки джакузи в малых помещениях из-за их большого размера и необходимости регулярного обслуживания. Гидромассажные душевые кабины или специальные душевые стойки - хорошая альтернатива, которая не только экономит место, но и дает ощущение роскоши.

Спрячьте бачок в стену

Чтобы сэкономить место в ванной, можно скрыть систему смыва в стену. Установка фальш-стенки позволит не только спрятать бачок, но и разместить другие элементы сантехники или даже бойлер. Такое решение не только освобождает место, но и делает ванную визуально более просторной и эстетически привлекательной.

Даже маленькая ванная комната может быть удобной (фото: Freepik.com)

Используйте углы

Углы в маленьких ванных часто остаются незадействованными, хотя они являются идеальными для размещения сантехники и мебели. Например, можно установить угловую раковину или унитаз. Сегодня существуют даже специальные угловые модели сантехники, которые позволяют значительно экономить пространство.

Если же вы ищете более бюджетный вариант, можно использовать углы для полок или декоративных элементов, что также поможет сделать помещение более функциональным.

Установите правильные двери

В маленькой ванной двери не должны открываться внутрь, ведь это забирает ценное место. Если возможность перевесить дверь отсутствует, стоит выбрать складную конструкцию или раздвижные двери.

Складные двери не занимают много места при открытии, а слайдеры - хороший компромисс для небольших помещений. Это позволит вам максимально эффективно использовать доступную площадь без ущерба для удобства.

Установите компактную раковину

Если ваша семья не большая, можно объединить ванную и туалет, а также установить маленькую раковину, например, угловую. Она позволит удобнее пользоваться санузлом и сэкономит место.

Если у вас большая семья, целесообразно рассмотреть вариант с комбинацией унитаза и раковины в одном устройстве, что позволит сэкономить пространство. Важно обращать внимание на модели с тонкими стенками - они более эргономичны и подходят для ограниченных пространств.