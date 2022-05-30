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Цей спосіб допоможе позбутися від докучливих мух в будинку

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Понеділок 30 травня 2022 13:58
Цей спосіб допоможе позбутися від докучливих мух в будинку Фото: Як позбутися мух вдома (freepik com)
Автор: Людмила Жукова

З початком літа в будинках і квартирах з'являється проблема - це мухи. Позбутися них цілком можливо.

Експерт розповів, які запахи відлякують цих комах, пише Express.

У спекотні літні місяці люди відкривають вікна, щоб впустити трохи свіжого повітря.

Комахам вдається проникнути всередину, більшість з них харчуються сміттям, стиглими фруктами й овочами або вологою.

Звичайних домашніх мух приваблює органіка, яка розкладається, гниюче м'ясо, тоді як плодові мушки шукають солодкі рідини й частіше харчуються перезрілими фруктами, пролитими газованими напоями і алкоголем.

Мухи можуть поширювати такі бактерії, як сальмонела, черевний тиф і кишкова паличка.

Цей спосіб допоможе позбутися від докучливих мух в будинкуМухи - це переносники бактерій (фото: express.co.uk)

Проте, існують різні запахи, які можуть їх відлякувати. Уолтер Мерфі, експерт з боротьби зі шкідниками поділився запахами, які допоможуть позбутися від мух в будинках.

Ефірні олії, такі як лемонграс або м'ята допоможуть впоратися з проблемою.

Вони володіють репелентними властивостями. Вони токсичні для мух, комах і можуть допомогти позбутися мурашок.

"Все, що містить ефірні масла, такі як лемонграс або м'ята перцева, відлякає мух", - розповів Уолтер.

За його словами, натуральні ароматизатори виділяють сильний запах, який миттєво відлякує комах і вони не залітають в будинок. Ви можете їх використовувати, як в кімнаті, так і на кухні.

Також мухи ненавидять запах кориці, горілки і яблучного оцту. Пам'ятайте про це і використовуйте проти них.

Як ми раніше писали, щоб позбутися від гризунів на городі, необов'язково застосовувати хімікати - відлякати мишей допоможуть певні рослини.

Раніше ми розповідали про народні засоби, які використовують, щоб підгодувати моркву, і отримати багатий урожай.

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