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Названа найкраща закуска під спиртне на Новий Рік

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Вівторок 28 грудня 2021 19:43
Названа найкраща закуска під спиртне на Новий Рік Лікар назвав "безпечну" закуску (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У багатьох людей є свої улюблені закуски під міцний алкоголь. Але деякі з них, особливо в новорічну ніч, можуть погіршити вплив алкоголю на організм. Наслідки можуть бути різні - від похмілля до сильного харчового отруєння.

Які закуски під спиртне найпопулярніші серед українців, і який продукт вважається найбезпечнішим, - читайте в матеріалі Styler далі.

Чим українці закушують спиртне найчастіше?

Однією з найпопулярніших закусок є солоні, мариновані і консервовані огірки.

Також багато хто віддає перевагу оселедцю з цибулею і зеленню.

Але обидві закуски небезпечні. Річ у тому, що вони містять велику кількість солі. Зокрема, вживання цих закусок під алкоголь може стати причиною набряків на ранок.

Крім того, виробники консервації часто додають туди цукор, спеції, оцет…

Салатами "олів'є" і "шуба" дієтологи теж не радять закушувати спиртне.

Також відмовтеся від ідеї закушувати бутербродиками зі шпротами і червоною ікрою (особливо, якщо ікра – на батоні з маслом). А шпроти, до речі, і зовсім є найнебезпечнішою закускою на новорічному столі!

Про те, щоб запивати алкоголь газованими напоями – а багато хто робить так досі) - не може бути й мови! Адже що газована вода, що алкоголь самі по собі небезпечні. А в поєднанні виходить коктейль, за який організм навряд чи скаже "дякую". Альтернатива-морс, компот, узвар.

Алкоголь не можна закушувати солодощами, бо це може посилити інтоксикацію і викликати подальше похмілля.

Картопля - найнебезпечніша закуска

Чудовою закускою, якій віддають перевагу українці, є картопля. Це універсальне блюдо: її можна відварити, згасити, і часу на приготування потрібно зовсім небагато.

До слова, саме картопля, а точніше, картопляне пюре, є кращою, а точніше – безпечною - закускою під міцні спиртні напої.

Річ у тому, що ця страва, якщо вірити словам відомого лікаря-нарколога Євгена Брюна, "сприяє повільному всмоктуванню алкоголю в кров".

Як приготувати ідеальне "закусочне" пюре

За словами кулінара Євгена Клопотенка, для того, щоб картопляне пюре вийшло максимально смачним, то потрібно дотримуватися кількох простих правил під час його приготування.

Візьміть картоплю сорту з максимальним вмістом крохмалю – м'якоть повинна бути жовтого кольору.

Додайте в якості заправки молоко, масло, сметану, вершки, йогурт або навіть кокосове масло. А варити можна з часником, очищеним цілим цибулею, декількома листочками лаврового листа (але не багато), запашним перцем або перцем-горошком.

Бажано, щоб шматочки нарізаної картоплі були однакового розміру. Дрібні зваряться швидше.

А ще, якщо хочете зберегти більше вітамінів, картоплю найкраще відправити в киплячу воду. При цьому не потрібно заважати - просто накрийте кришкою і зробіть середній вогонь.

Що найкраще пити в новорічну ніч

Під час новорічних святкувань алкогольні напої повинні бути легкими.

Найбільше для нічного застілля, кажуть фахівці, підійде сухе біле вино - від нього найменше негативних ефектів.

Але пити його слід в невеликих кількостях, витримуючи паузи між келихами.

Також намагайтеся не змішувати міцні і легкі алкогольні напої.
Ну, а якщо без міцних напоїв ніяк, то гранична доза повинна становити 40-60 мл.

Читайте більше про те, що категорично не можна пити і їсти в новорічну ніч.

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