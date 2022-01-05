Ці способи допоможуть швидко заточити тертку в домашніх умовах

Так, тертка використовується в повсякденній кухні. Однак, як і ножі, цей інструмент також може затупитися після тривалого використання.

Як заточити тертку

Наждачний папір

Можна використати наждачний папір P120 і P180. Спочатку використовуйте зернистість P120 і шліфуйте так, наче щось натираєте. Далі використовуйте папір P180.

Як заточити тертку (pixabay)

Керамічне горнятко

Деякі люди використовують нижню частину керамічного кухля, щоб заточити решітки. Для цього потріть дно кераміки на тертці вгору – вниз.

Напилок і ніж

Використання круглого напилка і ножа є надефективним методом. Зокрема, спочатку круглим напилком заточіть кожен отвір окремо. Далі візьміть ніж і прокрутіть кожен отвір зсередини. Це й метод є найдієвішим.