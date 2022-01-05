Ці способи допоможуть швидко заточити тертку в домашніх умовах

Терка потребує заточування не менше, ніж інші господарські пристрої. Поки цей інструмент буде гострим і працездатним, побоюватися, що він вас підведе, не варто. Як виявилось, заточити можна різними способами.
Про це повідомили на сайті Cranberry Island kitchen.
Так, тертка використовується в повсякденній кухні. Однак, як і ножі, цей інструмент також може затупитися після тривалого використання.
Наждачний папір
Можна використати наждачний папір P120 і P180. Спочатку використовуйте зернистість P120 і шліфуйте так, наче щось натираєте. Далі використовуйте папір P180.
Керамічне горнятко
Деякі люди використовують нижню частину керамічного кухля, щоб заточити решітки. Для цього потріть дно кераміки на тертці вгору – вниз.
Напилок і ніж
Використання круглого напилка і ножа є надефективним методом. Зокрема, спочатку круглим напилком заточіть кожен отвір окремо. Далі візьміть ніж і прокрутіть кожен отвір зсередини. Це й метод є найдієвішим.
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