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Спортсмени нехай говорять, що хочуть: український актор заступився за Усика і Ломаченко

STYLERЖиття    25.06.2020 - 19:04
Спортсмени нехай говорять, що хочуть: український актор заступився за Усика і Ломаченко
Горбунов заступився за Усика і Ломаченко (Колаж РБК-Україна)

Актор Олексій Горбунов заявив, що спортсмени можуть говорити що хочуть

Відомий український актор Олексій Горбунов несподівано заступився за боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. Спортсмени нещодавно зробили кілька неоднозначних заяв, які були негативно прийняті українською спільнотою.

Олексій Горбунов зазначив, що він підтримує зірок українського боксу і вважає, що потрібно судити людей по тому, що вони роблять, а не говорять.

"Я підтримую Ломаченко та Усика, тому що я - фанат їх майстерності та таланту, а що говорять політики та телевізор, мені абсолютно все одно. Я людина творча і на своїй шкурі випробував це. Щось сказав, і починають обсмоктувати з усіх боків. Якого х**? Ви дивіться, що я роблю. У нас улюблена забава - е**** кращих. Тих, хто найкращий у цій країні, і з прапором України показують, що ми вміємо битися, співати та грати в кіно", - заявив Горбунов в інтерв'ю для YouTube-каналу SportArenaTV.

За словами артиста, спортсмени та актори мають право висловлювати свою особисту думку і говорити те, що вважають за потрібне.

"Усик не має права сказати, що він думає? Він спортсмен зі світовим ім'ям. Він має право говорити те, що вважає за потрібне. Це політикам треба стежити за базаром. А спортсмени та актори нехай говорять, що хочуть, підкреслюючи, що це їх особиста думка", - сказав Горбунов.

Олексій Горбунов заступився за Усика і Ломаченко

Варто нагадати, що раніше Усик і Ломаченко знялися в російському документальному фільмі про релігію, де Ломаченко назвав українців і росіян "єдиним народом". Також він дивувався, як Росія може воювати з Україною.

Раніше ми писали про те, що колега Усика і Ломаченко назвала боксерів агентами Кремля.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Олександр УсикВасиль Ломаченко
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