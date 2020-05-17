Усик і Ломаченко - агенти Кремля: колега спортсменів дала інтерв'ю

Усик і Ломаченко (колаж: РБК-Україна)

Українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка назвали агентами Кремля

Олександр Усик (17-0, 14 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) є агентами Кремля, вважає колишня чемпіонка світу з кікбоксингу та претендент на пояс чемпіона світу з боксу Олена Твердохліб. Колега по цеху також заявила, що боксери "заслужили" своє "почесне" місце на базі "Миротворець".

В інтерв'ю Gazeta.ua претендент на пояс чемпіона світу з боксу Олена Твердохліб прокоментувала політичну позицію українських боксерів, а також висловила думку, що чемпіони знаходяться під тиском ФСБ і служителів Московського патріархату.

"Безперечно, Усик і Ломаченко заслуговують на своє "почесне" місце у базі "Миротворець", бо свідомо пішли на цю пропагандистську провокаційну акцію, - переконана Олена. - Враховуючи, що вони є бізнесменами, які заробили мільйони, немає сенсу їх вважати наївними, які б на "громадських засадах" почали нищити власні відносини з вболівальниками. Але і гроші їм, я впевнена, не платили. Та тому, що це була саме та пропозиція, від якої "неможливо відмовитись". Не сумніваюся, що представники російських спецслужб, так чи інакше, через служителів т. н. Московського патріархату, контактували й з Усиком, і з Ломаченко. Те, що Усик, з початком окупації Криму, "офіційно" взяв на себе певні зобов'язання перед ФСБ, сумнівів немає ні в кого. Зокрема, я впевнена, і в СБУ", - заявила Твердохліб.

Також спортсменка назвала Ломаченка та Усика та агентами Кремля.

"Такого роду медійно розкручені популярні агенти як Усик і Ломаченко використовуються ворогом насамперед для пропаганди й медійних диверсій. І фільм з їхньою участю – це конкретний приклад використання таких агентів. І тому, якщо ви запитаєте у мене, чи є вони агентами Кремля, то я відповім – так, безумовно. І ніяка масова критика вболівальників не зупинить і не змінить світогляд Усика або Ломаченко. Тому що це люди, які вже заробили мільйони і їм є що втрачати. А позбавити їх радості життя може ФСБ. Тому вони бояться ФСБ значно більше, ніж уболівальників, яких вони "в труні бачили", як і всіх тих, хто загинув за незалежність України. Тому що це не їхня війна, вони за мир... за "русский мир", - підсумувала спортсменка.

Нагадаємо, що Усику запропонували російське громадянство.

Автор: Анна Ярошенко