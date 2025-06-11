"Спонсирует мой покой": Цибульская призналась, что приносит ей доход и помогает ли финансово муж

Украинская певица Оля Цибульская откровенно рассказала, из чего сейчас состоит ее доход и помогает ли ей финансово муж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для KP.UA.

Певица признается: доходов от концертов сейчас нет, а роялти - это больше символическая благодарность, чем реальный источник денег.

"Зарабатываем на рекламе, дуэтах, онлайн-контенте. Но концерты - это как молитва. Не для денег, а для связи. Роялти - это как карманные от Вселенной: приятно, но не проживешь. Песни крутят, но чтобы платили, надо, чтобы еще и звезды сошлись. Поэтому роялти - как комплимент от бариста. Не разбогатеешь, но день приятнее", - поделилась артистка.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля объяснила, что все заработанные ею средства вкладывает в творчество - именно такова их договоренность с мужем.

Он, хоть и бизнесмен, но спонсором ее карьеры никогда не был. Его роль - быть тылом и поддержкой, когда Оля истощена или на грани.

"Он не спонсирует мой бизнес. Он спонсирует мое спокойствие. Мы договорились давно: я сама зарабатываю на творчество, он - на семью. Если и подстраховывает - то не как банк, а как партнер, который видит, когда я стою на краю и держусь на энтузиазме и успокоительных. В нашем браке нет "он дал - она потратила". Есть 'он поверил - она сделала'", - подчеркнула артистка.

Оля Цибульская с мужем и сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская не афишировала, кто ее избранник. Но впервые он появился публично уже во время полномасштабной войны.

Выяснилось, что это Сергей Грисюк - глава компании "Радивиловмолоко", которой также занимаются его отец и брат.

До этого мужчина имел опыт в политике - был депутатом городского совета Радивилова.