Соблазнительные, изысканные и практичные: стилистка показала самые модные платья на лето 2024

Модные тренды на лето 2024 способны удовлетворить любую модницу - здесь и изысканные модели для светских мероприятий и практичные фасоны для повседневных образов.

О том, какие платья будут в моде этим летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Инну в Instagram .

Платья слип с кружевом

Тренд на платье слип держится уже не один сезон. Они сами по себе уже изысканны, а отделка кружевом только усиливает этот эффект. Такие платья легко стилизовать, добавив аксессуары. Еще одно их преимущество - они являются отличным вариантом для летних свиданий.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)

Платья с заниженной талией

Хотя платья с заниженной талией являются одним из главных трендов этим летом, однако все-таки с этим фасоном следует быть осторожным женщинам, у которых короткие ноги. Иначе такой наряд еще больше на них даст акцент. Если же хотите приобрести такое платье, то носите его с каблуками.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)

Прозрачные платья

Этот смелый тренд сейчас на пике моды. Так что хотя бы одно прозрачное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Здесь важно помнить о правиле, что если платье прозрачное, то оно должно иметь сдержанное декольте и приличную длину.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)

Платья с бахромой

Платья с бахромой не новинка, но они уверенно держатся среди трендов. Интересно, что здесь нет четких рамок - вы можете выбирать модели как с мелкой бахромой, так и с крупной, и все равно будете выглядеть стильно.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)

Силуэты платья

Этот вариант платьев подойдет для торжественных мероприятий или светских событий. Конечно, лучше всего такие платья подойдут женщинам с тонкой талией, поскольку в таком фасоне она еще больше выделится.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)

Белые платья

Простой и понятный тренд на лето - белые платья. Их легко стилизовать любыми аксессуарами, чтобы сделать образ более выразительным. Это настолько универсальная вещь в гардеробе, что она должна быть у каждой женщины.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)

Драпирование

Этот тренд также плавно перешел с предыдущих сезонов. Драпирование придает своеобразную легкость и непринужденность платьям, поэтому прекрасно подходит для повседневных летних образов.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)

Пастельные оттенки

Платья пастельных цветов будут в тренде этого сезона. Перед покупкой следует точно определить, какие оттенки подходят именно вам и уже от этого отталкиваться при выборе.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)

Платья поло

Платья поло очень практичны и подходят практически всем без исключения, поэтому являются отличным вариантом для создания повседневных образов. Они прекрасно сочетаются как с обувью на низкой платформе, так и с каблуками.

Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)