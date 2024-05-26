Соблазнительные, изысканные и практичные: стилистка показала самые модные платья на лето 2024
Модные тренды на лето 2024 способны удовлетворить любую модницу - здесь и изысканные модели для светских мероприятий и практичные фасоны для повседневных образов.
О том, какие платья будут в моде этим летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Инну в Instagram.
Платья слип с кружевом
Тренд на платье слип держится уже не один сезон. Они сами по себе уже изысканны, а отделка кружевом только усиливает этот эффект. Такие платья легко стилизовать, добавив аксессуары. Еще одно их преимущество - они являются отличным вариантом для летних свиданий.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Платья с заниженной талией
Хотя платья с заниженной талией являются одним из главных трендов этим летом, однако все-таки с этим фасоном следует быть осторожным женщинам, у которых короткие ноги. Иначе такой наряд еще больше на них даст акцент. Если же хотите приобрести такое платье, то носите его с каблуками.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Прозрачные платья
Этот смелый тренд сейчас на пике моды. Так что хотя бы одно прозрачное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Здесь важно помнить о правиле, что если платье прозрачное, то оно должно иметь сдержанное декольте и приличную длину.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Платья с бахромой
Платья с бахромой не новинка, но они уверенно держатся среди трендов. Интересно, что здесь нет четких рамок - вы можете выбирать модели как с мелкой бахромой, так и с крупной, и все равно будете выглядеть стильно.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Силуэты платья
Этот вариант платьев подойдет для торжественных мероприятий или светских событий. Конечно, лучше всего такие платья подойдут женщинам с тонкой талией, поскольку в таком фасоне она еще больше выделится.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Белые платья
Простой и понятный тренд на лето - белые платья. Их легко стилизовать любыми аксессуарами, чтобы сделать образ более выразительным. Это настолько универсальная вещь в гардеробе, что она должна быть у каждой женщины.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Драпирование
Этот тренд также плавно перешел с предыдущих сезонов. Драпирование придает своеобразную легкость и непринужденность платьям, поэтому прекрасно подходит для повседневных летних образов.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Пастельные оттенки
Платья пастельных цветов будут в тренде этого сезона. Перед покупкой следует точно определить, какие оттенки подходят именно вам и уже от этого отталкиваться при выборе.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Платья поло
Платья поло очень практичны и подходят практически всем без исключения, поэтому являются отличным вариантом для создания повседневных образов. Они прекрасно сочетаются как с обувью на низкой платформе, так и с каблуками.
Стильный вариант платьев (фото: Instagram/stylist.inna)
Раньше мы показывали, какие шорты не стоит покупать на лето, потому что они укорачивают ноги.
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