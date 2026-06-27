Фицо заблокирует новые займы для Украины на ближайшем саммите НАТО

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

Позиция словацкого премьера

Фицо выступил против планов Альянса по выделению масштабной финансовой и военной помощи Украине.

По его словам, на следующей неделе он проведет встречу на самом высоком конституционном уровне с участием министра обороны Роберта Калиняка.

Главная цель переговоров - сформировать такие инструкции, чтобы словацкая делегация поехала на саммит в Анкару без мандата "привлекать Словакию в дальнейшие военные займы или финансовые взносы".

"Вы знаете, что может произойти? Сюда прилетит беспилотник, намеренно или ненамеренно, он упадет на многоквартирный дом, будут погибшие или ранены, и у нас может быть Третья мировая война. Поэтому я говорю от имени Словакии: никакой поддержки войны, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины ", - заявил Фицо.

Он также добавил, что не способен помешать другим государствам, "хотящим готовиться к войне".

Что ожидается от саммита НАТО

Предстоящий саммит НАТО должен пройти 7-8 июля в Анкаре. Ожидается, что лидеры стран Альянса подтвердят приверженность коллективной обороне и объявят о выделении миллиардов долларов на закупку нового оружия и расширение производственных мощностей.

Кроме того, в проекте заключительного заявления государства НАТО планируют вновь обозначить Россию как долгосрочную угрозу и усилить свои инвестиции в системы ПВО, беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.