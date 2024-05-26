Спокусливі, вишукані й практичні: стилістка показала наймодніші сукні на літо 2024

Модні тренди на літо 2024 здатні задовольнити будь-яку модницю - тут і вишукані моделі для світських заходів й практичні фасони для повсякденних образів.

Про те, які сукні будуть в моді цього літа, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Інну в Instagram .

Сукні сліп з мереживом

Тренд на сукні сліп тримається вже не один сезон. Самі по собі вони є вже вишуканими, а оздоблення мереживом тільки посилює цей ефект. Такі сукні легко стилізувати, додавши аксесуари. Ще одна їх перевага - вони є чудовим варіантом для літніх побачень.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)

Сукні із заниженою талією

Хоч сукні із заниженою талією є одним із головних трендів цього літа, втім все-таки із цим фасоном варто бути обережним жінкам, у яких короткі ноги. Інакше таке вбрання ще більше на них закцентує. Якщо ж таки хочете придбати таку сукню, то носіть її із підборами.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)

Прозорі сукні

Цей сміливий тренд зараз на піку моди. Тож хоча б одна прозора сукня повинна бути у гардеробі кожного жінки. Тут важливо пам'ятати про правило, що якщо сукня прозора, то вона має мати стримане декольте та пристойну довжину.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)

Сукні з бахромою

Сукні з бахромою не є новинкою, але вони впевнено тримаються серед трендів. Цікаво, що тут немає чітких рамок - ви можете вибирати моделі як із дрібною бахромою, так і із крупною, і все одно будете мати стильний вигляд.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)

Силуети сукні

Цей варіант суконь підійде для урочистих заходів чи світських подій. Звичайно, найкраще такі сукні підійдуть жінкам із тонкою талією, оскільки у такому фасоні вона ще більше виділиться.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)

Білі сукні

Простий і зрозумілий тренд на літо - білі сукні. Їх легко стилізувати будь-якими аксесуарами, аби зробити образ виразнішим. Це настільки універсальна річ у гардеробі, що вона точно повинна бути у кожної жінки.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)

Драпірування

Цей тренд який також плавно перейшов із попередніх сезонів. Драпірування додає своєрідної легкості й невимушеності сукням, тому чудово підходить для повсякденних літніх образів.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)

Пастельні відтінки

Сукні пастельних кольорів будуть у тренді цього сезону. Перед покупкою варто точно визначити, які відтінки підходять саме вам й вже від цього відштовхуватись при виборі.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)

Сукні поло

Сукні поло є дуже практичними й личать практично усім без винятку, тому є чудовим варіантом для створення повсякденних образів. Вони чудово поєднуються як із взуттям на низькій платформі, так і з підборами.

Стильний варіант суконь (фото: Instagram/stylist.inna)