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"Спящая десятка". Украинцам назвали поезда, стоящие ночью в депо, вместо перевозки пассажиров

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Украина, Четверг 22 июня 2023 09:37
"Спящая десятка". Украинцам назвали поезда, стоящие ночью в депо, вместо перевозки пассажиров Фото: Десять поездов УЗ стоят сутками в депо с проводниками (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця с 10 июня 2023 года представила новый летний график движения поездов. Согласно расписанию, некоторые поезда находятся в депо по двое суток, вместе с проводниками.

Об этом рассказали украинцам на странице в Facebook "Общественный контроль Укрзализныци".

Что известно о "спящих" в депо поездах

"Спящая десятка или поезда, которые ночью стоят, вместо перевозки пассажиров. В летнем графике, введенном с 10.06.23, можно отметить "спящую десятку" поездов, в вагонах которых ночью спят сами проводники, без пассажиров. Причем, у некоторых из них - по двое суток подряд", - сказано в сообщении.

Отмечается, что летний график поездов УЗ является одним из самых удачных для проводников, а не для пассажиров.

Из-за нового расписания люди не могут приобрести билеты на две недели вперед из Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Харькова в Западном направлении.

"Это произошло в результате непрофессионально составленного обращения составов поездов. Но зачем думать и что-то переделывать, если можно просто поднять хайп на женском купе, имитируя бурную деятельность? Возможно, через некоторое время они назначат пару поездов перестойными составами. А остальные - так и будут стоять ночью в депо, и ждать, пока на УЗ придут нормальные специалисты...", - написали в посте.

&quot;Спящая десятка&quot;. Украинцам назвали поезда, стоящие ночью в депо, вместо перевозки пассажировКакие поезда стоят ночью в депо (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях украинцы не согласились с автором поста и написали, что проводникам тоже нужно отдыхать.

  • Про відпочинок працівників залізниці вже не треба думати? і не треба дотримуватись закону про працю?
  • А потяги, що до рейсів не потрібно готувати??? Працівникам відпочинок не потрібен??? 113/114 та 131/132 24 години в дорозі.
  • Такий дефіцит квитків за своєї життя бачив хіба коли існували поїзди на Крим.
  • Зате розвинули міжнародні перевезення +хронічні перестої вагонів. От і маємо.

Напомним, что в поезде УЗ мужчина цеплялся с поцелуями к женщине, а проводник не помог.

Также мы писали, что УЗ попала в скандал с новыми вагонами.

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