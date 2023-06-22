"Спляча десятка". Українцям назвали поїзди, які стоять уночі в депо, замість перевезення пасажирів

Укрзалізниця з 10 червня 2023 року представила новий літній графік руху поїздів. Згідно з розкладом, деякі поїзди перебувають у депо по дві доби, разом із провідниками.

Про це розповіли українцям на сторінці у Facebook "Громадський контроль Укрзалізниці".

Що відомо про "сплячі" в депо потяги

"Спляча десятка чи поїзди, які вночі стоять, замість перевезення пасажирів. У літньому графіку, введеному з 10.06.23, можна відзначити "сплячу десятку" поїздів, у вагонах яких вночі сплять самі провідники, без пасажирів. Причому, у деяких з них - по дві доби поспіль", - сказано у повідомленні.



Зазначається, що літній графік поїздів УЗ є одним із найвдаліших для провідників, а не для пасажирів.

Через новий розклад люди не можуть придбати квитки на два тижні вперед із Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Харкова у Західному напрямку.

"Це сталося в результаті непрофесійно складеного обігу поїздів. Але навіщо думати і щось переробляти, якщо можна просто підняти хайп на жіночому купе, імітуючи бурхливу діяльність? Можливо, через деякий час вони призначать пару поїздів перестійними поїздами. А решта - так і стоятимуть уночі в депо, і чекатимуть, доки на УЗ прийдуть нормальні фахівці...", - написали у пості.

Які поїзди стоять уночі в депо (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

У коментарях українці не погодилися з автором посту та написали, що провідникам теж треба відпочивати.