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Суцільні дощі і холоднеча: з'явився новий прогноз погоди на вересень

Фото: Погода в Україні у вересні 2022 (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Погода у вересні 2022 може занурити українців одразу в осінь. Адже за попередніми прогнозами, очікуються низька температура, похмурість і багато дощів.

Читайте нижче на Styler, що буде в країні з погодою далі.

За даними ресурсу Gismeteo (за прогнозом для Києва), перші дні вересня будуть по-літньому теплими, а вже з 5-го числа температура знизиться нижче +20-ти, почнуться дощі.

Далі опади будуть ледь не щодня, а температура буде коливатися від +10 до +17 градусів, з тимчасовим підвищенням до +19+23 в другій половині місяця.

Скріншот: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)

За книгою "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня, перша половина місяця має бути тепла і майже без опадів, у другій половині прохолодніше, дощі, а кінець місяця очікується холодним і "мокрим".

А от на сході і півдні країни у вересні та жовтні, за прогнозом Горбаня, буде посуха - у перші два осінні місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Ресурс Wisemeteo прогнозує, що температура буде коливатися. Перша десятиденка місяця буде з +18+28 градусів. Далі очікуються похолодання до +9 градусів, але й підвищення до +20 також очікуються.

Опади, за цим прогнозом, ймовірні через день.

Скріншот: Прогноз погоди на вересень, Київ (wisemeteo.com)

Раніше ми писали також, як приготуватися до Горіхового Спаса 2022.

Також читайте про найважливіші свята вересня за церковним календарем на перший місяць осені.

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