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Всплыла правда об элитном и уникальном автомобиле Кернеса (фото)

Понедельник 16 октября 2023 21:31
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Всплыла правда об элитном и уникальном автомобиле Кернеса (фото) Стала известна судьба уникального авто Геннадия Кернеса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Уникальный автомобиль Wiesmann GT, принадлежавший Геннадию Кернесу, был уничтожен. Слухи об уничтожении этого автомобиля были раньше, но сейчас появились фотоподтверждения.

Что известно об этом автомобиле и чем он был уникален, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Supercars в Instagram.

Что произошло с авто Кернеса

Как сообщается, уникальный немецкий автомобиль Wiesmann GT, принадлежавший бывшему мэру Харькова Геннадию Кернесу, был сожжен.

"Летом этого года были слухи об этом, но до последнего не хотелось верить. К сожалению, теперь есть "пруфы". Доподлинно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Есть информация, что автомобиль сожгли умышленно", - говорится в сообщении.

Автомобиль, принадлежавший Геннадию Кернесу, был доставлен в Украину в 2009 году. Этот автомобиль стал подарком ему на 50-летие.

Известно, что после смерти Геннадия Кернеса этот автомобиль принадлежал одному из его сыновей.

Всплыла правда об элитном и уникальном автомобиле Кернеса (фото)Всплыла правда об элитном и уникальном автомобиле Кернеса (фото)Всплыла правда об элитном и уникальном автомобиле Кернеса (фото)Всплыла правда об элитном и уникальном автомобиле Кернеса (фото)Всплыла правда об элитном и уникальном автомобиле Кернеса (фото)Всплыла правда об элитном и уникальном автомобиле Кернеса (фото)

Автомобиль Геннадия Кернеса (фото: instagram.com/supercars_ru)

Что за авто Wiesmann GT

Это спортивный автомобиль немецкой компании Wiesmann, выпускавшийся с 2008 года. За 25 лет компания выпустила около 1600 машин ручной сборки, без применения автоматизированных комплексов. Соответственно, стоимость такого авто была достаточно высокой и встретить ее на улице было сложно. Всего было выпущено пять разных моделей.

В 2014 году компания обанкротилась и была выкуплена британскими инвесторами Roheen и Sahir Berry. У модели - мотор BMW V10 объемом 5 л. Стоимость такого автомобиля - от 100 тысяч евро.

Максимальный крутящий момент двигателя составляет 600 Ньютон-метров. Это позволяет авто разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. При этом максимальная скорость машины достигает 291 км/ч.

Известно также, что автомобиль Геннадия Кернеса - не единственная Wiesmann в Украине. Кому принадлежат другие такие автомобили - неизвестно.

Кстати, раньше мы писали, что Wiesmann GT MF4 видели в Киеве.

А также мы рассказывали, что в Украину завезли коллекционные суперкары Ferrari и Porsche.

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