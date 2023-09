Сотрудница "Голосу країни 13" под громкие аплодисменты закрыла слепые прослушивания (видео)

Как выступила Александра Погуляй

Девушка так роскошно исполнила англоязычную композицию "Always remember us this way", что тренеры синхронно нажали красную кнопку.

После того, как наставники развернули свои кресла, они были шокированы, ведь совсем не ожидали увидеть на сцене Александру.

Наставники "Голоса країни-13" (скриншот с видео)

Так, Надя Дорофеева, с которой, по словам певицы, Погуляй работает уже много лет, особенно была удивлена.

"Саша, сколько мы с тобой лет уже работаем? Саша, а почему ты никогда не говорила, что ты поешь так? Как так?" - спросила артистка.

В свою очередь стейдж-директор проекта ответила, что она никогда не занималась профессиональным вокалом и только в этом году пошла на уроки по пению.

"Был момент в моей жизни, когда я решила, что не хочу петь, она мне не нужна, я хочу просто работать за кулисами", - отметила Александра.

К слову, к тому моменту все наставники уже закрыли свои команды, кроме Ивана Клименко, к которому девушка попала автоматически.

Продюсер, который до выхода Александры на сцену не был уверен, что нажмет кнопку, после выступления девушки отметил: он рад, что она в его команде.

"Саша, я очень рад, что ты в моей команде. Я очень рад, что это единственное место было у меня. Это было очень круто", - прокомментировал Иван Клименко.

Реакция украинцев на выступление Александры в "Голосі країни"

Зрители высоко оценили вокальные данные украинки и буквально рассыпались в комплиментах.