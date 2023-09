Співробітниця "Голосу країни 13" під гучні оплески закрила сліпі прослуховування (відео)

Як виступила Олександра Погуляй

Дівчина так розкішно виконала англомовну композицію "Always remember us this way", що тренери синхронно натиснули червону кнопку.

Після того, як наставники розвернули свої крісла, вони були шоковані, адже зовсім не очікували побачити на сцені Олександру.

Наставники "Голосу країни-13" (скріншот з відео)

Так, Надя Дорофєєва, з якою, за словами співачки, Погуляй працює вже багато років, особливо була здивована.

"Сашо, скільки ми з тобою років вже працюємо? Сашо, а чому ти ніколи не говорила, що ти співаєш так? Як так?" - запитала артистка.

У свою чергу стейдж-директорка проекту відповіла, що вона ніколи не займалася професійним вокалом і лише у цьому році пішла на уроки зі співу.

"Був момент у моєму житті, коли я вирішила, що не хочу співати, воно мені не потрібне, я хочу просто працювати за лаштунками", - зазначила Олександра.

До слова, до того моменту всі наставники вже закрили свої команди, окрім Івана Клименка, до якого дівчина потрапила автоматично.

Продюсер, який до виходу Олександри на сцену не був впевнений, що натисне кнопку, після виступу дівчини зазначив: він радий, що саме вона у його команді.

"Сашо, я дуже радий, що ти в моїй команді. Я дуже радий, що це єдине місце було в мене. Це було дуже круто", - прокоментував Іван Клименко.

Реакція українців на виступ Олександри в "Голосі країни"

Глядачі високо оцінили вокальні дані українки і буквально розсипалися в компліментах.