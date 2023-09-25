ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На "Голос країни 13" судей покорила баянистка из ВСУ: зал аплодировал стоя (видео)

Понедельник 25 сентября 2023 08:41
UA EN RU
На "Голос країни 13" судей покорила баянистка из ВСУ: зал аплодировал стоя (видео) На Голос країни выступила Светлана Чередниченко (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

В 4 выпуске 13 сезона "Голос країни" выступила баянистка из ВСУ Светлана Чередниченко. Вокалистка исполнила композицию Русланы "Знаю я".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск проекта на YouTube.

Как выступила баянистка из ВСУ

После исполнения песни, все судьи развернулись к девушке, а узнав, что она артистка, которая поднимает боевой дух армии, аплодировали стоя.

Светлана не только прекрасно спела, но и аккомпанировала себе на баяне.

К артистке развернулись сразу все четыре судьи. В итоге Светлана выбрала команду Юлии Саниной.

"Какой бриллиант в моей команде", - сказала Санина.

Что известно о Светалане Чередниченко

Светлана родилась в Киеве, с детства родители отдали ее играть на баяне.

Сейчас она вместе с оркестром часто бывает на фронте, концерты помогают поддерживать боевой дух украинских защитников.

"После таких поездок, ты смотришь в глаза бойцов и понимаешь, что все будет хорошо, поэтому "Голос" - это возможность показать нашу Украину", - рассказала баянистка.

По словам певицы, для нее выступления на фронте - это синергия между военными и артистами. Исполнители ставят своей целью создать для наших бойцов неповторимую атмосферу, дать возможность отвлечься и отдохнуть.

Напомним, что уличный музыкант из Чернигова, который выступал с Coldplay, покорил судей "Голосу країни".

Читайте также, что на "Голос країни 13" песня богослова из Львова пробрала всех до мурашек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голос країни Шоу-бизнес