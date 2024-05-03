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Певец-"копия" Олега Винника признался, готов ли пойти на фронт

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Андрей Кравченко, которого часто упрекают, что его внешность и творчество является копией артиста Олега Винника, ответил, состоит ли он на воинском учете, и готов ли пойти на фронт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Алине Доротюк.

Стоит ли певец на воинском учете

Так, "двойник" Винника уверяет: он состоит на воинском учете.

"Я был в военкомате в начале войны. Я немножко даже, не в территориальной обороне, но дежурства даже были у нас. Я был и в селе в Кировоградской области, ездил и в Киев. Мы там дежурили", - рассказал Андрей.

На вопрос журналистки, почему исполнитель не поехал к своим родственникам в Чернигов, тот ответил, что понимал, что там его ждала бы "верная смерть".

"Думаете, я не хотел? Я уже переодевался в форму, туда хотел пробираться, но я понимал, что там верная смерть. Ну вот попросту на верную смерть. В поле я один не воин", - сказал певец.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Также он признался, пойдет ли на фронт, если возникнет такая необходимость.

"Если надо будет на фронте, то пойду. Если я там буду действительно нужен. Но если смотреть объективно, где я могу сделать больше: на данном этапе или на фронте, как, например, командиру свода или на сцене, где я могу морально психологически обеспечить миллионы людей", - отметил артист.

Известно, что Кравченко изучал военную психологию и имеет соответствующее звание, поэтому в случае необходимости пойдет работать по специальности на войну.

"Военный психолог может сесть поиграть на гитаре для своих собратьев, и тем самым они будут обеспечены на полгода вперед. А может просто руководить штурмовой там бригадой или ротой какой-то. Ну я себя пока военным не вижу", - признался "двойник" Винника.

"Ну вот действительно, где я мог бы пойти... с автоматом защищать. Если смотреть объективно, думаю, что здесь могу больше сделать на данном этапе. Но если нужно будет - то пойду", - подытожил исполнитель.

 

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