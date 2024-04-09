Кто такой Андрей Кравченко и женат ли певец-"копия" Олега Винника

Похожему визуально на Олега Винника певцу Андрею Кравченко часто приписывают, что он якобы делал пластическую операцию, чтобы стать "копией" некогда популярного артиста, по которому фанатели "волчицы". Но так ли это?

Кто такой Андрей Кравченко, как он относится к сравнению с Винником, занято ли его сердце - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Делал ли Кравченко пластическую операцию?

Исполнитель хитов "Лебідка", "Тільки ти" и "Мадонна" говорит, что ни разу не ложился под нож к хирургам.

"Я всегда говорил и говорю - все мое натуральное, что на мне. Я такой, как вы меня видите, как меня видит моя публика", - утверждает певец.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

При этом отмечает, что "никогда ни на кого не старался равняться".

"А это уже совсем другое дело, с кем меня сравнивают. Я такой, как я есть, и я - индивидуальность", - говорит Андрей.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Отношение к сравнению с Винником

Когда Андрея сравнивают с Олегом, в том числе за похожий вокал и манеру исполнения песен, Кравченко это не слишком раздражает.

Однако добавляет: не планирует занимать место сбежавшего из Украины Винника, а хочет двигаться своим путем.

"Здесь скорее сравнение нехватки Олега в украинском шоу-бизнесе. А там пусть сравнивают, здесь нет чего-то плохого. И так все узнают, кто есть кто", - говорит он.

Андрей понимает, что свой успех "добывает упорным трудом".

"Я в этой нише считаю себя ретранслятором между высшими силами и людьми", - заключает он.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Женат ли певец?

Исполнитель, как видно на многочисленных видео интервью, не имеет кольца.

Однако Андрей уверен: нужно смотреть не на руки, а в душу.

"А в душу никто не может заглянуть. Я не могу сказать: есть или нет. Я думаю, все понимают, что песни, которые я написал, они просто так не могут возникнуть, без каких-либо чувств", - объяснял в одном из интервью артист.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Кто такой Андрей Кравченко

Андрею сегодня чуть больше 30. Он заслуженный артист эстрадного искусства Украины.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Его жизнь была связана с музыкой давно. После окончания школы он сразу поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств (имеет диплом магистра).

Впоследствии мужчина пять лет работал в ансамбле песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

Известно также, что у певца есть звание младшего лейтенанта в запасе по специальности "военный психолог".

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Сейчас живет и работает в Киеве, но родом из Чернигова.