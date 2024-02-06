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Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото)

Вторник 06 февраля 2024 18:26
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Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото) Тейлор Свифт (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Тейлор Свифт посетила Грэмми 2024 в белом платье с интересным разрезом, которое пришлось по душе многим женщинам, в том числе и украинкам.

РБК-Украина (проект Styler) проанализировала стиль украинских дизайнеров и предлагает узнать, где можно приобрести схожее платье.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram-страницы брендов и сайт Грэмми 2024.

Белое платье Тейлор Свифт в украинских брендах

Платье Тейлор немного напоминает свадебное, ведь оно белое, классическое и имеет длинный шлейф, корсет, а также интересную драпировку, которая делает акцент на талии. Свифт на этот раз выбрала бренд Schiaparelli Couture и не угадала, ведь ее образ произвел настоящий фурор.

К своему образу обладательница титула "Человек года" добавила черные длинные рукавчики, чокер на шею с кулоном и черные туфли на каблуке с открытым носком.

Поскольку платье Певицы действительно напоминает свадебное, то не удивительно, что подобные можно найти в коллекциях именно свадебных платьев от украинских брендов.

Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото)

Тейлор Свифт в белом платье (фото: Getty images)

К примеру, разберем платье от бренда Innocentia. Оно изящное, элегантное и имеет схожий разрез и драпировку на корсете. Также подчеркивает зону декольте и ноги.

Правда, платье от украинского бренда можно украсить сеткой с камнями, по желанию.

Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото)Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото)

Белое платье, как у Тейлор Свифт от бренда Innocentia (фото: instagram.com/lutka_boutique)

Другое похожее платье принадлежит бренду Ida Torez. Оно так же длинное, белоснежное, имеет невероятный разрез на ноге и открытое декольте.

Но и это платье имеет свою изюминку - сюда можно добавить снимаемые и одеваемые рукава по желанию, которые дополняют образ и делают его более загадочным и изящным, ведь руки уже закрыты.

Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото)Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото)Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото)

Белое платье, как у Тейлор Свифт от бренда Ida Torez (фото: instagram.com/ida_torez)

Так что, как видим, найти что-то очень похожее на звездный образ реально, стоит лишь знать, нужно ли вам походить на кого-то, даже если это Тейлор Свифт, которая имеет превосходный вкус и безумную популярность.

Все три платья имеют один стиль, но при этом отличаются пошивом, формой и деталями, которые играют большую роль.

Раньше мы рассказывали о том, какТейлор Свифт очаровала маленьким черным платьем за 2 тысячи долларов.

Также читайте наш материал о том, как наряды от украинского дизайнера появились на обложке зарубежного глянца.

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