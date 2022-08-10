Українець проїхав на велосипеді три тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Три тисячі кілометрів велосипедом

Так, через всю Україну чоловік проїхав три тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші на квадрокоптер для ЗСУ. Зокрема,

Олександр вже третій тиждень в дорозі, ночує на кариматі, де ніч застала. Зранку, як тільки розвидниться знову відправляється в дорогу. За його словами, війна нагадує про себе усюди.

Під час поїздки за спиною велосипедиста - прапор з його рідного міста Дергачі. Тканину посікли осколки авіабомб, які росіяни скинули на будинок культури. Тоді поранення отримав і чоловік, і його велосипед.

Однак, тепер прапор допомагає йому збирати гроші на допомогу військовим.

Олександр розповів, що люди допомагають як можуть - і грошима, і продуктами.

Харків, Київ, Карпати, Умань і вже в Одесі велосипед не витримує і ламається. З ремонтом допомогли місцеві жителі.

Яку суму вдалося зібрати

З 94 тисяч потрібних на квадрокоптер для бійців, Олександр зібрав вже понад 70 тисяч.

Попереду в Олександра ще понад півтисячі кілометрів дороги. Всюди де він проїздить на відбійниках лишає напис - скільки днів у дорозі і скільки кілометрів проїхав.

Через декілька днів він фінішує в рідних Дергачах, де сподівається одразу купити дрон і передати його військовим.