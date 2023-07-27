Список вещей, которые вы забываете стирать или делаете это крайне редко

На самом деле есть очень много вещей, которые люди забывают постирать. Некоторые думают, что чистить их и вовсе не нужно, однако это не так.

О том, какие вещи следует стирать, но мы забываем - читайте в материале Styler.

Корзина для белья

В такую корзину мы бросаем грязную одежду, чтобы потом постирать. Однако немногие задумываются, что и эту вещь также нужно очищать.

Если вы используете пластиковую корзину, очищайте ее с помощью дезинфекционного средства или вымойте мыльным раствором. Плетеные корзины с текстильными мешками постирайте в машинке на деликатном режиме.

Подушки

Подушка впитывает все загрязнения, проникающие через наволочку. Необходимо стирать подушки один раз в три месяца или относить их в химчистку.

Если у вас подушка из сентипона, то стирайте ее при температуре 40 градусов, однако без отжима, чтобы не повредить структуру материала. Подушки из перьев можно отправить в стиральную машинку на деликатный режим.

Кожаные куртки

Такие куртки стирать в машинке с водой не стоит. Все потому, что они требуют более тщательного ухода.

Советуют мыть кожаные куртки средством для мытья посуды. Просто разведите его в миске с чистой водой комнатной температуры, возьмите мягкую ткань и тщательно протрите поверхность кожаного изделия.

Шторка в ванной комнате

На шторке с течением времени остаются разводы от шампуня и геля для душа. Из-за того, что материал полностью не высыхает, появляется плесень и грибок. Перед стиркой шторку необходимо замочить в уксусном растворе, затем потереть щеткой.

Затем забросить ее в стиральную машину на деликатную стирку на 40 градусов, без отжима и сушки.

Мягкие игрушки

Как известно, мягкие игрушки собирают много пыли. Стирать игрушки необходимо только на деликатном режиме без отжима, чтобы вещь не деформировалась или не порвалась. Сушить такие вещи нужно только вручную.

Сумки и кошельки

Эти вещи мы берем с собой почти каждый раз, когда выходим на улицу. Сумку мы кладем на разные поверхности в общественном транспорте и в туалете.

Кошельки часто достаем в транспорте и в магазинах, чтобы рассчитаться картой или наличными. Когда мы это делаем, то не задумываемся, насколько чисты наши руки.

Нужно мыть кожаные сумки и кошельки средством для мытья посуды. Разведите его в теплой воде и протрите поверхность вещи мягкой тканью.