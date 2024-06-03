"Челси" назначил нового тренера: с кем будет работать Мудрик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

44-летний специалист возглавит "синих" в новом сезоне. На "Стэмфорд Бридж" он перебрался из рядов английского "Лестера".

Мареска подписал контракт с "Челси" на пять лет. Стороны предусмотрели в договоре опцию продления сотрудничества еще на сезон. В тренерский штаб нового наставника войдут Вилли Кабальеро, Дэнни Уокер, Микеле Де Бернардин, Маркос Альварес, Хави Молина и Роберто Витьелло.

Во главе "Лестера" Мареска проработал один сезон. Он возглавил "лис" в прошлом году и привел команду к победе в Чемпионшипе. Новичок АПЛ получит за досрочный уход тренера ориентировочно 10 млн фунтов.

Украинец Михаил Мудрик и компания завершили сезон 2023/24 на шестой строчке Премьер-лиги. Под руководством Маурисио Почеттино "синие" завоевали путевку в Лигу конференций. Однако аргентинец и менеджмент лондонцев разошлись во взглядах на будущее проекта.

Кто такой Энцо Мареска

Уроженец региона Кампания, воспитанник "Кальяри" и "Милана". На взрослом уровне дебютировал в чемпионате Англии в составе "Вест Бромвича".

Позже защищал цвета туринского "Ювентуса", "Болоньи", "Пьяченцы", "Фиорентины", испанских "Севильи" и "Малаги", пирейского "Олимпиакоса", генуэзской "Сампдории", "Палермо" и "Вероны". Тренерскую работу начал в 2017 году с роли ассистента главного тренера "Асколи". Позже был помощником в "Севильи", лондонском "Вест Хэме" и "Манчестер Сити".

В роли главного недолго работал с "Пармой" и резервом "Ман Сити". Любимая игровая схема – 4-3-3.