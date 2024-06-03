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"Реал" подтвердил самый ожидаемый трансфер лета

Мадрид, Понедельник 03 июня 2024 20:33
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"Реал" подтвердил самый ожидаемый трансфер лета Фото: Килиан Мбаппе в рядах сборной Франции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе пополнил ряды мадридского "Реала". Последние 7 лет он провел в составе французского "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний нападающий завершил переход в Королевский клуб. Презентация новичка пройдет после Евро-2024.

Мбаппе подписал с "Реалом" контракт на 5 лет. В столицу Испании он переедет в статус свободного агента. С игровым номером француз определится позже.

В прошлом сезоне Мбаппе провел 48 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач. Он оформил чемпионский дубль с парижанами и стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Кроме того, нападающий в пятый раз в карьере стал лучшим футболистом года в чемпионате Франции.

Кто такой Килиан Мбаппе

Уроженец столицы Франции, в 14 лет попал в академию "Монако". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2015/16.

Провел в составе монегасков две полные кампании и выиграл титул Лиги 1 в сезоне 2016/17. Летом 2017 года перебрался в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 180 млн евро. В родном городе провел 7 лет, завоевал 6 титулов чемпиона Франции, 4 Кубка и три Суперкубка Франции, 2 Кубка французской лиги.

В рядах сборной Франции триумфовал на ЧМ-2018, дошел до финала Мундиаля-2022 и выиграл Лигу наций 2020/21. В общей сложности сыграл 77 матчей в составе "трехцветных", в которых забил 46 мячей.

К слову, ранее "Реал" триумфовал в Лиге чемпионов после победы над "Боруссией" Д.

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