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Apple полностью изменит дизайн iOS 18. Вот как это будет выглядеть (фото)

Понедельник 12 февраля 2024 18:27
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Apple полностью изменит дизайн iOS 18. Вот как это будет выглядеть (фото) iOS 18 будет похожа на операционную систему VisionOS для гарнитуры Vision Pro (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В июне текущего года Apple анонсирует операционную систему iOS 18 на ежегодном мероприятии для разработчиков WWDC 2024. Новая версия обновления будет похожа на VisionOS для Vision Pro.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на израильский сайт The Verifier.

Что известно о следующем обновлении iOS

Таким образом, в мобильной операционной системе наследственно будут внедрены нововведения, такие как уникальные окна уведомлений, полупрозрачный интерфейс, переработанные системные приложения и другие изменения. Также ожидается появление функций, основанных на искусственном интеллекте.

Apple полностью изменит дизайн iOS 18. Вот как это будет выглядеть (фото)Дизайн VisionOS (фото: Apple)

Apple полностью изменит дизайн iOS 18. Вот как это будет выглядеть (фото)Элементы от VisionOS до iOS 18 (фото: Apple)

Подробности о всех этих изменениях станут известны только с релизом iOS 18. Однако эта информация косвенно подтверждается появлением плавающей и полупрозрачной боковой панели в tvOS 17.2 на этой неделе. Как известно, Apple старается придерживаться единого пользовательского опыта во всех своих разработках.

Apple полностью изменит дизайн iOS 18. Вот как это будет выглядеть (фото)Новое боковое меню в tvOS 17.2 (фото: Apple)

Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg также сообщал о значительных улучшениях, которые будут внедрены в iOS 18. По его данным, компания работает над самым крупным обновлением с момента выпуска первого iPhone.

Читайте также про обновление iOS 17.3 Release Candidate.

А еще мы писали про первые подробности обновления iOS 18.

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Apple iOS Искусственный интеллект
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