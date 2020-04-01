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СБУ викрила інтернет-агітаторів на поширенні фейків про коронавирусе

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 15:35
СБУ викрила інтернет-агітаторів на поширенні фейків про коронавирусе
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Агітатори спонсорувалися з Росії

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність групи інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавирусе COVID-19. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Повідомляється, що агітатори розміщували неправдиву інформацію про поширення коронавіруса у соціальній мережі Facebook з метою спричинення паніки, дискредитація дій влади і дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні. При цьому замовлення вони отримували з Росії.

"Для популяризації фейків про COVID-19 вони активно використовували мережу бот-акаунтів, недостовірну інформацію цілеспрямовано брали з заборонених російських соцмереж. Винагорода за протиправну діяльність надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ з максимальною анонимизацией замовників", - повідомили в СБУ.

Зловмисники повністю визнали свою провину, надали доступ до акаунтів в закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб "кураторів".

В СБУ зазначили, що з початку введення карантину в Україні, спецслужби виявили 81 людини, що поширював неправдиву інформацію про коронавирусе в інтернеті. З них 6 діяли на замовлення з Росії.

СБУ викрила інтернет-агітаторів на поширенні фейків про коронавирусе

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні правоохоронці викрили випадки розповсюдження фейків про коронавирусе в Одесі, а також у Чернівецькій та Луганській областях.

Також повідомлялося, що в Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення карантинних правил. Зокрема, чоловік знаходився в магазині без маски.

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