Під Тернополем сусіди влаштували цькування сім'ї через зараження дівчинки COVID-19

Коронавірус в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус став причиною цькування сім'ї в Тернопільській області

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 1319 осіб. При цьому 38 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. У Кременці Тернопільської області інфекцію виявили у 12-річної онуки померлого від COVID-19 жителя Монастириського району. Сусіди та знайомі влаштували цькування цілої сім'ї.

Після того, як у дівчинки виявили COVID-19 у місті люди почали говорити, що її батьки теж заражені, але на цей момент ще не підтвердили. При цьому сім'я перебуває вдома на самоізоляції.

Жінка розповіла, що різні люди телефонують їхнім родичам, знайомим і кумам, щоб з'ясувати, чи контактували вони з її родиною. Про це повідомляє місцеве видання "Терен".

"Пишуть, що ми, нібито, були на похороні папи. Хоча, як би це важко не було, з батьком я не поїхала попрощатися. Сусіди дзвонять в поліцію і скаржаться, що ми виходимо на власний двір без масок. Дзвонили й в міську раду повідомити, що мій чоловік ходить по магазинах міста, хоча це не так. Це моральний тиск трохи не доводить до нервового зриву", - розповіла Ганна Поліщук.

Вона також підкреслила, що її сім'я взагалі ні з ким не контактує, оскільки всі розуміють серйозність ситуації. За її словами, донька їздила в Монастириськ ще 13 березня в гості до тітки. При цьому з дідусем вона не контактувала.

Батька жінки госпіталізували 22 березня. Коли у нього діагностували коронавірус, батьки забрали дитину додому. При цьому дівчинці зробили тест не відразу.

В цей час у дитини немає ніяких симптомів захворювання, хоча тест і підтвердив COVID-19. Але не всі сусіди й родичі відвернулися від сім'ї, деякі допомагають їм продуктами.

Нагадаємо, що під Чернівцями влаштували цькування цілої сім'ї, яка повернулася з Китаю.