В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOS

Специалисты портала TechRadar отобрали наилучшие бюджетные смартфоны на начало 2024 года, представив небольшой список из шести устройств. Хотя этот перечень представлен в виде рейтинга, на самом деле каждая позиция представляет собой отдельную категорию или даже номинацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar , которое посвящено технологиям.

Galaxy A54 (лучший недорогой Samsung)

Этот смартфон предоставляет отличное сочетание функциональности, мощных камер, выдающегося аккумулятора и стильного дизайна - все это по доступной цене. В числе недостатков отмечается отсутствие беспроводной зарядки, а также несколько габаритный и тяжеловатый корпус.

Samsung Galaxy A54

iPhone 13 (лучший недорогой iPhone)

Телефон впечатлил экспертов своей производительностью и временем автономности. Среди недостатков - слабоватый экран и разъём Lightning.

iPhone 13

Pixel 7a (лучший недорогой смартфон Google)

Данное устройство представляет собой доступное решение для того, чтобы пользоваться магией камер и функционалом искусственного интеллекта в линейке Pixel, как указано в обзоре.

Тем не менее, ограниченная поддержка (по сравнению с Apple и Samsung) и недостаточно емкий аккумулятор могут вызвать некоторое разочарование. Все же, учитывая свою цену, это отличный выбор.

Pixel 7a

Samsung Galaxy A13 (лучший телефон до 300 долларов)

Как правило, чем доступнее телефон, тем меньше возможностей он предлагает, но Samsung Galaxy A13 игнорирует эти условности. Он предоставляет доступ к хорошим камерам и мощной батарее, запрашивая за это не более 11 200 гривен. Но это также цена за посредственную производительность и отсутствие влагозащиты.

Samsung Galaxy A13

OnePlus 10T (лучший дешевый камерофон)

С момента своего первого выхода устройство заметно удешевилось, в результате чего теперь оно относится к категории более доступных. В то же время его функциональные возможности остались неизменными, несмотря на прошедшее время.

К ним относятся высококачественные камеры, отличный экран, мощный чипсет и быстрая зарядка. Среди недостатков были выделены лишь ограниченное время автономной работы и необычная конструкция, из-за которой телефон неудобно держать.

OnePlus 10T

Nokia XR20 5G (самый долговечный недорогой смартфон)

По всей видимости, это идеальная категория для устройств от Nokia. Модель XR20 5G отличается тщательной конструкцией, и кроме того, производитель предоставляет гарантию бесплатной замены экрана в течение года, обеспечивая долгосрочную поддержку программного обеспечения.

Несмотря на ограничение, которое не позволяет одновременно использовать microSD и две сим-карты, эксперты считают, что это все равно лучший выбор для тех, кто ищет надежный телефон по разумной цене.

Nokia XR20 5G