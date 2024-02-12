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В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOS

Понедельник 12 февраля 2024 21:15
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В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOS Самые бюджетные телефоны 2024 года (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Специалисты портала TechRadar отобрали наилучшие бюджетные смартфоны на начало 2024 года, представив небольшой список из шести устройств. Хотя этот перечень представлен в виде рейтинга, на самом деле каждая позиция представляет собой отдельную категорию или даже номинацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, которое посвящено технологиям.

Galaxy A54 (лучший недорогой Samsung)

Этот смартфон предоставляет отличное сочетание функциональности, мощных камер, выдающегося аккумулятора и стильного дизайна - все это по доступной цене. В числе недостатков отмечается отсутствие беспроводной зарядки, а также несколько габаритный и тяжеловатый корпус.

В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOSSamsung Galaxy A54

iPhone 13 (лучший недорогой iPhone)

Телефон впечатлил экспертов своей производительностью и временем автономности. Среди недостатков - слабоватый экран и разъём Lightning.

В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOSiPhone 13

Pixel 7a (лучший недорогой смартфон Google)

Данное устройство представляет собой доступное решение для того, чтобы пользоваться магией камер и функционалом искусственного интеллекта в линейке Pixel, как указано в обзоре.

Тем не менее, ограниченная поддержка (по сравнению с Apple и Samsung) и недостаточно емкий аккумулятор могут вызвать некоторое разочарование. Все же, учитывая свою цену, это отличный выбор.

В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOSPixel 7a

Samsung Galaxy A13 (лучший телефон до 300 долларов)

Как правило, чем доступнее телефон, тем меньше возможностей он предлагает, но Samsung Galaxy A13 игнорирует эти условности. Он предоставляет доступ к хорошим камерам и мощной батарее, запрашивая за это не более 11 200 гривен. Но это также цена за посредственную производительность и отсутствие влагозащиты.

В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOSSamsung Galaxy A13

OnePlus 10T (лучший дешевый камерофон)

С момента своего первого выхода устройство заметно удешевилось, в результате чего теперь оно относится к категории более доступных. В то же время его функциональные возможности остались неизменными, несмотря на прошедшее время.

К ним относятся высококачественные камеры, отличный экран, мощный чипсет и быстрая зарядка. Среди недостатков были выделены лишь ограниченное время автономной работы и необычная конструкция, из-за которой телефон неудобно держать.

В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOSOnePlus 10T

Nokia XR20 5G (самый долговечный недорогой смартфон)

По всей видимости, это идеальная категория для устройств от Nokia. Модель XR20 5G отличается тщательной конструкцией, и кроме того, производитель предоставляет гарантию бесплатной замены экрана в течение года, обеспечивая долгосрочную поддержку программного обеспечения.

Несмотря на ограничение, которое не позволяет одновременно использовать microSD и две сим-карты, эксперты считают, что это все равно лучший выбор для тех, кто ищет надежный телефон по разумной цене.

В списке даже Nokia. Названы 6 лучших недорогих смартфонов на базе Android и iOSNokia XR20 5G

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