Спикер ТЦК рассказал, будут ли женщинам в Украине раздавать повестки

В рамках мобилизации в Украине все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на военный учет и получить статус военнообязанных. Но будут ли они получать повестки, как мужчины?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление Телеграфу представителя Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина.

Что нужно знать о призыве женщин

Постановка женщин на военный учет не имеет ничего общего с мобилизацией, поскольку постановка на военный учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов определена в Законе "О воинской обязанности и военной службе".

"В пункте 11 ст.1 меняли перечень специальностей, но в результате на сегодняшний день мы имеем почти то же, что и 31 год назад - обязательному военному учету подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность", - сообщил Роман Истомин.

Соответственно, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны, могут встать на учет по желанию.

До 31 декабря 2026 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без представления военного билета.

Однако при принятии на работу их будут предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о них территориальный центр комплектования. При этом военнообязанным женщинам-медикам выезд за границу не запрещен. Такие ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц.

Будут ли выдавать женщинам повестки

Представитель ТЦК заверил, что во время мобилизации принудительного призыва женщин в ВСУ сейчас нет.

"Но они, безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время или же пойти на службу добровольно, подписав контракт", - прокомментировал Истомин.

При этом большинство женщин, состоящих на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение. Так, если женщина одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет ребенка с инвалидностью или является матерью троих детей.

Если супруги военнообязанные содержат несовершеннолетнего ребенка, то призванным в ВСУ может быть только один из родителей. Обычно правом на отсрочку или увольнение пользуются женщины. Но если ребенок в такой семье уже взрослый, и тоже подлежит мобилизации, в таком случае могут призвать всех троих членов семьи.