Спікер ТЦК розповів, чи будуть жінкам в Україні роздавати повістки

У рамках мобілізації в Україні всі жінки з медичною та фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік та набути статусу військовозобов'язаних. Але чи отримуватимуть вони повістки, як чоловіки?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на заяву Телеграфу представника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна.

Що потрібно знати про призов жінок

Постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів визначена у Законі "Про військовий обов'язок та військову службу".

"У пункті 11 ст.1 змінювали перелік спеціальностей, але в результаті на сьогоднішній день ми маємо майже те саме, що й 31 рік тому - обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком та закінчили заклади професійного (професійно-технічної), професійної вищої чи вищої освіти та здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність", - повідомив Роман Істомін.

Відповідно, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони, можуть стати на облік за бажанням.

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без подання військового квитка.

Однак, при прийнятті на роботу їх попереджатимуть, що підприємство буде зобов'язане повідомити про них територіальний центр комплектування. При цьому військовозобов'язаним жінкам-медикам виїзд за кордон не заборонено. Такі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб.

Чи видаватимуть жінкам повістки

Представник ТЦК запевнив, що під час мобілізації примусового призову жінок до ЗСУ зараз немає.

"Але вони, безумовно, можуть бути покликані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час або піти на службу добровільно, підписавши контракт", - прокоментував Істомін.

При цьому більшість жінок, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочення чи звільнення. Так, якщо жінка одна виховує неповнолітню дитину, має дитину з інвалідністю або є матір'ю трьох дітей.

Якщо подружжя військовозобов'язаних утримують неповнолітню дитину, то покликаним до ЗСУ може бути лише один із батьків. Зазвичай правом на відстрочення чи звільнення користуються жінки. Але якщо дитина в такій сім'ї вже доросла, і теж підлягає мобілізації, то можуть призвати всіх трьох членів сім'ї.