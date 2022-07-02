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У Дніпрі оголосили збір коштів для придбання ударних безпілотників

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Субота 02 липня 2022 16:38
У Дніпрі оголосили збір коштів для придбання ударних безпілотників Фото: у Дніпрі оголосили збір коштів для придбання ударних безпілотників (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Дніпро та благодійний фонд TAPS-Ukraine оголосили збір коштів для придбання ударних безпілотників "Кажан Е620".

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Ці дрони можуть скидати до 20 кг боєприпасів різного типу, розбиваючи техніку та живу силу ворога.

Безпілотники не залежать від погоди і легко ремонтуються в польових умовах. Аби бити окупантів і в дощ, і під палючим сонцем.

Вартість одного "Кажана" - 450 тис. грн. Вони найкращі у своєму класі і їх роблять у нас в Україні.

Дві такі "пташки" мерія вже купила. Але нашим військовим потрібно ще щонайменше 30 безпілотників.

Реквізити /Account details:

Благодійна організація "Благодійний фонд "ТАПС"

Номер карти: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Дніпропетровське РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: Благодійний внесок

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