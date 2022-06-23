Українські військові показали, як з дронів нищать позиції окупантів (відео)
Українські військові вигадують різні засоби для нищення російських окупантів. Зокрема, в нагоді в цьому випадку стають і звичайні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане Угрупуванням об’єднаних сил.
В відомстві додають, що з дронів ЗСУ знищують бронетехніку ворога, особовий склад та руйнують ворожі укріплення.
"Російські солдати мають постійно пам’ятати - спокою в Україні їм не буде ні на землі, ні на воді, ні, тим паче, з українського неба. Для того, аби вони про це не забували, навіть звичайна аеророзвідка наших захисників закінчується для ворога втратами", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, раніше бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ вперше застосували дрон-камікадзе Switchblade. Дрон атакував російський танк Т-72Б3.
Також українські військові "модернізували" ракети із російського Ка-52. Тепер вони б'ють окупантами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.