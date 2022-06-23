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Українські військові показали, як з дронів нищать позиції окупантів (відео)

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Україна, Четвер 23 червня 2022 19:05
Українські військові показали, як з дронів нищать позиції окупантів (відео) Фото: українські військові з дронів знищують позиції окупантів (facebook_com_usofcom)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вигадують різні засоби для нищення російських окупантів. Зокрема, в нагоді в цьому випадку стають і звичайні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане Угрупуванням об’єднаних сил.

В відомстві додають, що з дронів ЗСУ знищують бронетехніку ворога, особовий склад та руйнують ворожі укріплення.

"Російські солдати мають постійно пам’ятати - спокою в Україні їм не буде ні на землі, ні на воді, ні, тим паче, з українського неба. Для того, аби вони про це не забували, навіть звичайна аеророзвідка наших захисників закінчується для ворога втратами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ вперше застосували дрон-камікадзе Switchblade. Дрон атакував російський танк Т-72Б3.

Також українські військові "модернізували" ракети із російського Ка-52. Тепер вони б'ють окупантами.

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