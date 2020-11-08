Лікарі назвали приховану загрозу молока: стає дуже небезпечним

Молоко може бути небезпечним (фото: pixabay)

Лікарі назвали випадки, коли від молока краще утриматися

Дієтологи розповіли, в яких випадках молоко може нести реальну шкоду організму. Про користь цього природного напою - коров'ячого молока - багато хто сперечається. Але більшість сходиться на думці, що молоко корисно і дітям і дорослим.

Але важливо пам'ятати про один нюанс: чим старше ви стаєте, тим менш жирним повинен бути напій, пише changeua.com

Молоко містить масу цінних елементів, але для шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи цей напій загрожує проблемами, якщо відсоток жирності високий.

Причому в юному віці й до 30 років жирність молока не грає особливої ролі. Але це за умови, що немає захворювань ШКТ.

До тридцяти ви можете вживати в їжу навіть жирне молоко (2,5% жирності і вище). Але після цієї позначки молоко повинно бути нежирним або знежиреним.

А ось після 50 років жирне молоко взагалі заборонено, якщо ви дбаєте про здоров'я своїх серця, судин.

Пов'язано це з тим, що жирні продукти здатні провокувати розвиток атеросклерозу. Це патогенний стан судин, коли в них скупчуються "бляшки" і уповільнюють кровотік.

Раніше лікарі зруйнували міф про корисне молоко, порадивши не витрачати на нього гроші.

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