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Спеції можуть втратити свої якості: як правильно і скільки їх можна зберігати

Фото: Як зрозуміти, що спеції зіпсувалися (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Спеції з часом або при неправильному зберіганні швидко втрачають свої смакові якості. Вживати в їжу їх можна, але ефекту при цьому ніякого не буде. Виняток становить тільки сіль.

Як правильно зберігати спеції та скільки вони можуть вам прослужити - читайте в матеріалі нижче.

Спеції отримують з насіння, кори, коренів, плодів або стебла рослин. Сушені спеції роблять за спеціальною технологією, при якій з рослини прибирають повністю всю вологу. Зберігатися спеції можуть довго і при цьому не втрачати смак, корисні властивості та силу.

Спеції бажано раз в кілька місяців перевіряти, перебирати та викидати ті, які вже втратили свої властивості.

Як зрозуміти, що спеції потрібно викинути

Сушені трави, як правило, не псуються, в них не заводиться цвіль або бактерії, а через аромат в них майже ніколи не буває жучків. Але з часом трави дійсно втрачають смакові та корисні якості.

Візьміть щіпку трави в руку і потріть між долонями. Якісні спеції матимуть насичений колір і сильний запах. Якщо ж спеції бліді, запаху майже немає або він неприємний - викидайте.

Скільки можуть зберігатися спеції

Сушені трави - від 1 до 3 років

Порошкоподібні спеції - 2-3 роки

Спеції цілими шматочками - до 4 років

Але експерти рекомендують раз на рік міняти спеції, які ви використовуєте регулярно. Тобто, якщо ви купили упаковку лаврового листа і за рік всю не використали - купіть нову.

Спеції потрібно зберігати в герметичних баночках (freepik)

Як правильно зберігати спеції

Всі ваші баночки або пакетики повинні бути щільно закриті. З паперових упаковок трави краще відразу перекласти в спеціальні контейнери або маленькі баночки. Підійдуть скляні, керамічні або металеві. Головне - щоб кришка щільно закривала банку.

Всі спеції повинні знаходиться в прохолодному і темному місці - ніяких сонячних променів і тепла.

У місцях зберігання спецій температура повітря не повинна перевищувати 20 градусів тепла.

Спеції червоного кольору (паприка і червоний перець) можна зберігати в холодильнику - так ви продовжите їм життя.

На кожну баночку додайте етикетку з назвою і датою - коли ви відкрили пачку і пересипали.

До речі, раніше ми писали про те, які спеції в будинку повинні бути обов'язково.

А також розповідали про те, які спеції найчастіше підробляють.

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