Спеціальний карантинний режим на Великдень: Степанов розповів, що чекає українців

Карантин на Великдень посилювати поки не планують. В кожній області будуть діяти ті обмеження, які будуть введені напередодні свят.

Максим Степанов зазначив, що в регіонах, які потрапили до "червоної" зони карантину, обмеження на Великдень будуть суворішими. А в інших – вводити додаткові обмеження поки не планують.

"З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які встановлені, і вони так само повинні дотримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів COVID-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я кажу про те, що якщо регіон буде знаходитися, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в червоному рівні", - сказав голова МОЗ.

Він зазначив, що зараз в Україні спостерігається позитивна динаміка і ситуація з коронавірусом стабілізувалася.

"Якщо ми подивимося на ситуацію, яка є зараз, ви бачите, що у нас є позитивна динаміка, що ми росли, як прогнозував МОЗ, до середини квітня, потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість хворих, як показує статистика, пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тис. за минулий тиждень. Це обнадіює", - пояснив Степанов.

Однак після свят в Україні очікується зростання захворюваності, оскільки люди будуть більше переміщатися.

"У будь-якому випадку ми чекаємо ще після Пасхи, через 3-4 тижні, ми чекаємо зростання кількості хворих. Я зараз не можу сказати, до якої міри буде це зростання. Треба буде подивитися, як пройдуть свята, там не просто Великдень, а низка свят, з 1 травня по 10 травня, це супроводжується мобільністю населення. З точки зору епідеміології це додасть захворюваності", - вважає Степанов.