Вона спеціально вибрала: Нетаньяху пояснив інцидент з хлібом (відео)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який зараз перебуває з візитом в Україні, записав невеликий відеоролик, в якому пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Бориспіль, коли вони прибули.

Він зазначив, що всі розмови про неповагу до України – це повна нісенітниця і пояснив, що його дружина Сара дуже поважає країну, тому навіть спеціально підібрала вбрання, в якому вийшла з літака.

"Більше того, я вам скажу, вона спеціально вибрала одяг національних кольорів України. Вона вийшла з літака в одязі жовто-блакитного кольору. Саме з поваги до України", - заявив Нетаньяху.

Беньямін Нетаньяху (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, гвалт в ЗМІ через зустрічі в аеропорту з хлібом-сіллю нагадав йому про візит прем'єр-міністра Японії в Ізраїль.

"Ізраїльські ЗМІ не розповідали про те, як цей візит сприяв зростанню японських інвестицій в нашу економіку, чи про підписані угоди. Всі говорили лише про десерт у формі черевика, поданому гостю. Що ж, ми зрозуміли, що треба робити, якщо потрібно завоювати увагу преси. Принцип ясний, будемо так робити і надалі", - сказав Нетаньяху.

Він додав, що якби не інцидент з його дружиною в Борисполі, то до його візиту не поставилися б з такою пильною увагою.

"Я перебуваю в Україні з воістину історичним візитом, проте навряд моя поїздка отримала б настільки широке висвітлення в ЗМІ, якби не інцидент з хлібом-сіллю", - резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дружина прем'єр-міністра Ізраїлю викликала хвилю обурення в українців тим, що кинула на землю хліб, якими її зустріли в Борисполі.

А також ми розповідали про те, що Зеленський просить Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу.